Forse nessuna piattaforma ha cercato di sfidare lo status di Twitter quanto il nascente social network Bluesky. Secondo dati recenti, è riuscito a superare un traguardo significativo. In particolare, Bluesky ha registrato un milione di installazioni su iOS e Android, uscendo dal suo modello discrezionale ad inviti.

Se confrontati con le gigantesche capacità di Threads, il concorrente di Instagram su Twitter e una voce mainstream integrata profondamente con il grafo sociale della piattaforma, i numeri di Bluesky potrebbero sembrare nani. Sono decisamente inferiori a quelli di Twitter, che ha registrato altri 72 milioni di nuovi download mentre Bluesky marciava verso il suo primo milione. Mettiamo i numeri uno accanto all'altro: Twitter ha registrato una media di 518.000 nuovi download giornalieri, secondo gli indicatori tabulati da data.ai, mentre Bluesky ha registrato circa 8.300.

Nonostante la frazione decimale, Bluesky ha mostrato un notevole slancio se si tiene conto dell'esclusività della sua disponibilità. All'inizio di luglio si è verificata una sospensione temporanea delle iscrizioni a causa di un drastico afflusso dovuto alla risoluzione di Twitter di limitare il numero di tweet visibili. Gli sviluppatori di Bloosky temevano che il traffico eccessivo avrebbe potuto causare problemi di prestazioni, in quanto il sistema non era completamente attrezzato per sostenere un tale afflusso di utenti in quel particolare momento.

È interessante notare che la severità esercitata da Twitter si è rivelata un aspetto positivo per Bluesky. I dati condivisi da data.ai indicano che questa limitazione ha permesso a Bluesky di raggiungere questa impresa monumentale, con quasi 300.000 installazioni a partire dall'ultimo giorno di giugno.

La ripartizione demografica indica che gli Stati Uniti presiedono alla grande maggioranza delle installazioni di Bluesky, in particolare il 40%, seguiti dal Brasile con il 9,5%, dal Giappone con l'8,5%, dalla Tailandia con il 7,5% e infine dal Regno Unito con il 4,6%.

Il viaggio verso il milione di download è durato circa quattro mesi per Bluesky. Si ipotizza che se la rete avesse aperto completamente i suoi recinti, avrebbe potuto registrare tassi di adozione più rapidi, anche se con il rischio di potenziali colli di bottiglia nelle prestazioni. Poiché l'imminente concorrente Threads ha in programma una partnership con ActivityPub, la fonte di energia dietro il social network open-source e devoluto Mastodon - un altro rivale di Twitter - si ipotizza che la decisione di Bluesky di mantenere la sua politica di soli inviti possa far deragliare la sua traiettoria progressiva. Allo stesso tempo, Bluesky ha una propria tabella di marcia per lo sviluppo di un codice di social network indipendente e decentralizzato, noto come AT Protocol.