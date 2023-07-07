Пожалуй, ни одна платформа не пыталась бросить такой вызов статусу Twitter, как зарождающаяся социальная сеть Bluesky. Согласно последним данным, ей удалось превзойти значительное достижение. В частности, Bluesky успешно зарегистрировала один миллион установок на iOS и Android, оправившись от своей дискреционной модели "только для приглашенных".

По сравнению с гигантскими возможностями Threads, конкурента Instagram на рынке Twitter и мейнстримового приложения, глубоко интегрированного в социальный граф платформы, цифры Bluesky могут показаться ничтожными. Они определенно отстают от Twitter, который зарегистрировал еще 72 миллиона новых загрузок, пока Bluesky шел к своему первому миллиону. Если сравнить эти показатели: По данным data.ai, Twitter ежедневно загружал в среднем 518 000 новых пользователей, в то время как Bluesky регистрировал около 8 300.

Несмотря на десятичную дробь, Bluesky продемонстрировал значительный импульс, если принять во внимание эксклюзивность его доступности. В начале июля регистрация была временно приостановлена из-за резкого наплыва подписчиков, вызванного решением Twitter ограничить количество видимых твитов. Разработчики Bloosky опасались, что чрезмерный трафик может привести к снижению производительности, поскольку в тот момент система была не в состоянии выдержать такой наплыв пользователей.

Интересно, что строгость, проявленная Twitter, обернулась для Bluesky положительной стороной. Данные, предоставленные data.ai, показывают, что именно это ограничение позволило Bluesky совершить этот монументальный подвиг: с последнего дня июня появилось около 300 000 установок.

Демографическая разбивка показывает, что большинство установок Bluesky приходится на Соединенные Штаты, а именно 40%, далее следует Бразилия - 9,5%, затем Япония - 8,5%, Таиланд - 7,5% и, наконец, Великобритания - 4,6%.

Путь к одному миллиону загрузок занял у Bluesky около четырех месяцев. Предполагается, что если бы сеть полностью открыла свои заграждения, она могла бы получить более высокие темпы распространения, хотя и с риском потенциальных узких мест в производительности. Поскольку неизбежный конкурент Threads вынашивает планы партнерства с ActivityPub, источником энергии, стоящим за социальной сетью с открытым исходным кодом, Mastodon - еще одним конкурентом Twitter - решение Bluesky сохранить политику "только для приглашенных", как предполагается, может сорвать ее прогрессивную траекторию. В то же время, у Bluesky есть своя дорожная карта для разработки независимого, децентрализованного кода социальной сети, известного как AT Protocol.