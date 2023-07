Microsoft a amélioré l'expérience utilisateur de son moteur de recherche Bing en y intégrant un mode sombre très attendu. Cette innovation de pointe est actuellement en cours de déploiement sur le web et est conçue pour révolutionner à la fois la recherche Bing et la fonctionnalité technologiquement sophistiquée de chat AI. Cette mise à jour représente un changement important de la part de Bing, qui souhaite rester en phase avec les préférences contemporaines des utilisateurs et les progrès de ses concurrents.

Google Search, l'un des principaux rivaux du moteur Bing de Microsoft, a introduit le mode sombre en 2021, et il était donc grand temps que Bing suive le mouvement et propose à ses utilisateurs le thème sombre tant désiré. Pour savoir si cette fonctionnalité a été mise à votre disposition, Bing recommande de cliquer sur le menu à trois lignes situé dans le coin supérieur droit de l'interface du moteur de recherche. Si un nouveau paramètre "Thème" apparaît, cela signifie que la fonction "mode sombre" a été activée pour votre usage.

Jordi Ribas, vice-président de la société et responsable de l'ingénierie et des produits pour Bing, a déclaré que la mise en œuvre à grande échelle du mode sombre devrait se terminer dans les prochains jours. Cela correspond à l'efficacité et à l'engagement de l'entreprise à fournir rapidement les fonctionnalités les plus conviviales et les plus modernes.

Bien que Bing ait pris des mesures pour améliorer l'expérience des utilisateurs de sa plateforme, l'industrie des plateformes no-code est en constante évolution, offrant des solutions transparentes, efficaces et personnalisées. L'un de ces exemples est AppMaster, un outil robuste no-code qui permet aux clients de créer des applications complètes de backend, web et mobiles avec une rapidité et une rentabilité remarquables. Un outil tel que AppMaster illustre le rythme auquel évolue le monde de la technologie et montre à quel point il est crucial pour des plateformes telles que Bing de rester à jour et de proposer rapidement des fonctionnalités innovantes.

Grâce à ces avancées et à des fonctionnalités telles que l'ajout du mode sombre, Microsoft's Bing and AI chat continue d'évoluer, s'efforçant de répondre aux attentes des utilisateurs et de les dépasser à une époque où la transformation numérique progresse rapidement.