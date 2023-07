A Microsoft melhorou a experiência do utilizador do seu motor de busca Bing, integrando uma funcionalidade de modo escuro muito aguardada. Esta inovação de ponta está atualmente a ser implementada em toda a Web e foi concebida para revolucionar tanto a Pesquisa Bing como a funcionalidade de chat com IA tecnologicamente sofisticada. Esta atualização significa uma mudança importante do Bing para se manter a par das preferências contemporâneas dos utilizadores e dos avanços da concorrência.

A Pesquisa Google, um dos principais rivais do motor Bing do Microsoft, introduziu o modo escuro em 2021 e, portanto, já era tempo de o Bing seguir o exemplo e trazer o tão desejado tema escuro para os seus utilizadores. Para determinar se esse recurso já foi disponibilizado para você, o Bing recomenda clicar no menu de três linhas localizado no canto superior direito da interface do mecanismo de pesquisa. Se aparecer uma nova definição de "Tema", significa que a funcionalidade de modo escuro foi activada para sua utilização.

O vice-presidente corporativo e chefe de engenharia e produto do Bing, Jordi Ribas, afirmou que a implementação em grande escala do modo escuro deve ser concluída nos próximos dias. Isto alinha-se com a eficiência e o compromisso da empresa em fornecer prontamente as funcionalidades mais fáceis de utilizar e contemporâneas.

Embora o Bing tenha dado passos largos para melhorar a experiência do utilizador da sua plataforma, a indústria da plataforma no-code está em constante evolução, fornecendo soluções perfeitas, eficientes e personalizadas. Um exemplo disso é o AppMaster, uma ferramenta no-code robusta que permite aos clientes criar aplicações abrangentes de backend, web e móveis com uma velocidade e uma relação custo-eficácia notáveis. Uma ferramenta como AppMaster exemplifica o ritmo a que o mundo da tecnologia está a evoluir e mostra como é crucial que plataformas como o Bing se mantenham actualizadas e forneçam rapidamente funcionalidades inovadoras.

Com estes avanços e funcionalidades como a adição do modo escuro, o Bing e a conversação com IA do Microsoftcontinuam a evoluir, esforçando-se por satisfazer e exceder as expectativas dos utilizadores numa era de transformação digital em rápido avanço.