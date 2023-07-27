قامت Microsoft بتحسين تجربة المستخدم لمحرك بحث Bing الخاص بها من خلال دمج ميزة الوضع المظلم المرتقبة للغاية. يتم حاليًا نشر هذا الابتكار المتطور عبر الويب ، وهو مصمم لإحداث ثورة في كل من Bing Search ووظيفة الدردشة AI المتطورة تقنيًا. يشير هذا التحديث إلى تحول مهم بواسطة Bing لمواكبة تفضيلات المستخدم المعاصرة وخطوات المنافسين.

قدم بحث Google ، المنافس الأساسي لمحرك Bing من Microsoft ، الوضع المظلم مرة أخرى في عام 2021 ، وبالتالي ، كان من المتأخر أن يحذو Bing حذوه ويجلب السمة المظلمة المرغوبة بشدة لمستخدميه. لتحديد ما إذا كانت هذه الميزة قد تم توفيرها لك ، يوصي Bing بالنقر فوق القائمة المكونة من ثلاثة أسطر الموجودة في الزاوية اليمنى العليا لواجهة محرك البحث. إذا ظهر إعداد "موضوع" جديد ، فقد تم تنشيط ميزة الوضع المظلم لاستخدامك.

صرح نائب رئيس الشركة ورئيس قسم الهندسة والمنتج في Bing ، Jordi Ribas ، أن التنفيذ الكامل للوضع المظلم يجب أن ينتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة. يتماشى هذا مع كفاءة الشركة والتزامها بتقديم الميزات الأكثر سهولة في الاستخدام والمعاصرة على الفور.

على الرغم من أن Bing قد اتخذت خطوات واسعة لتحسين تجربة مستخدم النظام الأساسي الخاص بها ، إلا أن صناعة النظام الأساسي no-code تتطور باستمرار ، وتوفر حلولاً سلسة وفعالة ومخصصة. أحد الأمثلة على ذلك هو AppMaster ، وهو أداة قوية no-code تسمح للعملاء بإنشاء خلفية شاملة وتطبيقات ويب وتطبيقات جوال بسرعة ملحوظة وفعالية من حيث التكلفة. تمثل أداة مثل AppMaster نموذجًا للوتيرة التي يتحرك بها عالم التكنولوجيا وتوضح مدى أهمية أن تظل منصات مثل Bing محدثة وتقدم ميزات مبتكرة بسرعة.

مع هذه الخطوات والميزات مثل إضافة الوضع المظلم ، تستمر دردشة Bing و AI من Microsoft في التطور ، وتسعى جاهدة لتلبية توقعات المستخدم وتجاوزها في عصر يتقدم فيه التحول الرقمي سريعًا.