Компания Microsoft расширила возможности своей поисковой системы Bing, добавив в нее долгожданную функцию "темного режима". Это передовое нововведение, которое в настоящее время внедряется в Интернете, призвано произвести революцию как в поисковой системе Bing, так и в технологически сложных функциях чата с искусственным интеллектом. Это обновление означает, что Bing делает важный шаг вперед, чтобы соответствовать современным предпочтениям пользователей и успехам конкурентов.

Google Search, основной конкурент движка Bing Microsoft, представил темный режим еще в 2021 году, и, следовательно, Bing давно пора было последовать его примеру и предложить пользователям столь желанную темную тему. Чтобы определить, стала ли эта функция доступной, Bing рекомендует нажать на трехстрочное меню, расположенное в правом верхнем углу интерфейса поисковой системы. Если появится свежая настройка "Тема", значит, функция темного режима активирована для вашего использования.

Корпоративный вице-президент и руководитель инженерного и продуктового отдела Bing Джорди Рибас (Jordi Ribas) заявил, что полномасштабное внедрение темного режима должно завершиться в течение ближайших нескольких дней. Это соответствует эффективности и стремлению компании оперативно предоставлять наиболее удобные и современные функции.

Несмотря на то что компания Bing предпринимает все возможные меры по улучшению пользовательского интерфейса своей платформы, индустрия платформ no-code постоянно развивается, предлагая удобные, эффективные и индивидуальные решения. Одним из таких примеров является AppMaster- надежный инструмент no-code, позволяющий клиентам создавать комплексные внутренние, веб- и мобильные приложения с заметной скоростью и экономичностью. Такой инструмент, как AppMaster, является примером того, как быстро развивается мир технологий, и показывает, насколько важно для таких платформ, как Bing, постоянно обновлять и оперативно предоставлять инновационные функции.

Благодаря этим достижениям и таким функциям, как добавление темного режима, чат Bing и искусственный интеллект Microsoftпродолжают развиваться, стремясь оправдать и превзойти ожидания пользователей в эпоху стремительно развивающейся цифровой трансформации.