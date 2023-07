Microsoft ha migliorato l'esperienza d'uso del suo motore di ricerca Bing integrando l'attesissima modalità scura. Questa innovazione all'avanguardia è attualmente in fase di implementazione su tutto il web ed è progettata per rivoluzionare sia la ricerca Bing che la funzionalità di chat AI, tecnologicamente sofisticata. Questo aggiornamento rappresenta un importante cambiamento da parte di Bing per stare al passo con le preferenze degli utenti e con i progressi dei concorrenti.

Google Search, uno dei principali rivali del motore Bing di Microsoft, ha introdotto la modalità scura già nel 2021 e, pertanto, era necessario che Bing ne seguisse l'esempio e offrisse ai suoi utenti il tanto desiderato tema scuro. Per determinare se questa funzione è già stata resa disponibile, Bing consiglia di fare clic sul menu a tre linee situato nell'angolo superiore destro dell'interfaccia del motore di ricerca. Se compare l'impostazione "Tema", la modalità scura è stata attivata per l'utente.

Il vicepresidente aziendale e responsabile dell'ingegneria e dei prodotti di Bing, Jordi Ribas, ha dichiarato che l'implementazione su larga scala della modalità scura dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Ciò è in linea con l'efficienza e l'impegno dell'azienda nel fornire tempestivamente le funzionalità più semplici e moderne.

Grazie a questi progressi e a funzionalità come l'aggiunta della modalità scura, Bing e la chat AI di Microsoftcontinuano a evolversi, cercando di soddisfare e superare le aspettative degli utenti in un'epoca di rapida trasformazione digitale.