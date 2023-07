Microsoft heeft de gebruikerservaring van zijn zoekmachine Bing verbeterd door de langverwachte donkere modus te integreren. Deze geavanceerde innovatie wordt momenteel uitgerold over het web en is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in zowel Bing Search als de technologisch geavanceerde AI chatfunctionaliteit. Deze update betekent een belangrijke verschuiving door Bing om gelijke tred te houden met hedendaagse gebruikersvoorkeuren en de vooruitgang van concurrenten.

Google Search, een belangrijke concurrent van Microsoft's Bing engine, introduceerde de donkere modus al in 2021, en het was dus hoog tijd voor Bing om dit voorbeeld te volgen en het zo gewenste donkere thema naar zijn gebruikers te brengen. Om te bepalen of deze functie al voor je beschikbaar is gemaakt, raadt Bing aan om op het drie-regelige menu in de rechterbovenhoek van de interface van de zoekmachine te klikken. Als er een nieuwe 'Thema'-instelling verschijnt, is de donkere modus geactiveerd voor jouw gebruik.

De corporate vice president en hoofd engineering en product voor Bing, Jordi Ribas, verklaarde dat de volledige implementatie van de donkere modus binnen een paar dagen zou moeten zijn afgerond. Dit is in lijn met de efficiëntie en toewijding van het bedrijf om de meest gebruiksvriendelijke en moderne functies snel te leveren.

Met deze stappen en functies zoals de toevoeging van de donkere modus, blijven Microsoft's Bing en AI-chat zich ontwikkelen, strevend naar het voldoen aan en overtreffen van gebruikersverwachtingen in een tijdperk van snel voortschrijdende digitale transformatie.