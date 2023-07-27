微软通过整合备受期待的黑暗模式功能，增强了必应搜索引擎的用户体验。这一尖端创新目前正在全网推广，旨在彻底改变必应搜索和技术先进的人工智能聊天功能。这一更新标志着必应的一次重要转变，以紧跟当代用户偏好和竞争对手的发展步伐。

Microsoft必应引擎的主要竞争对手谷歌搜索早在 2021 年就推出了暗色模式，因此必应也早该效仿谷歌搜索，为用户带来渴望已久的暗色主题。要确定你是否可以使用这一功能，必应建议点击搜索引擎界面右上角的三行菜单。如果出现了新的 "主题 "设置，则表明暗色模式功能已被激活，可供用户使用。

必应公司副总裁兼工程和产品负责人约尔迪-里巴斯（Jordi Ribas）表示，暗黑模式的全面实施应在未来几天内完成。这与该公司的效率和承诺是一致的，即及时提供最友好和最先进的功能。

尽管必应在增强平台用户体验方面取得了长足进步，但no-code 平台行业仍在不断发展，提供无缝、高效和定制化的解决方案。AppMaster 就是这样一个典范，它是一款强大的no-code 工具，允许客户以显著的速度和成本效益创建全面的后台、网络和移动应用程序。AppMaster 这样的工具充分体现了科技世界的发展速度，也说明了必应等平台保持更新并迅速提供创新功能的重要性。

随着这些进步和暗模式等功能的增加，Microsoft的必应和人工智能聊天功能将继续发展，在快速推进数字化转型的时代，努力满足并超越用户的期望。