AWS étend la flexibilité de la gestion des données vectorielles avec les mises à jour d'Amazon Bedrock

En apportant une diversité et une précision accrues à la gestion des données, AWS a déployé de nouvelles mises à jour de sa fonctionnalité de bases de connaissances pour Amazon Bedrock. Le service, initialement dévoilé lors AWS re:Invent 2023, est conçu pour permettre aux organisations d'enrichir la pertinence des interactions en exploitant leurs réservoirs de données privées.

La dernière évolution d' Amazon Bedrock bénéficie de l'intégration d' Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition en tant que nouvelle option de stockage vectoriel prise en charge. Cet ajout complète la gamme existante qui comprend le moteur vectoriel pour Amazon OpenSearch Serverless, Pinecone et Redis Enterprise Cloud.

Dans une quête de flexibilité accrue, les bases de connaissances étendent désormais la gamme de modèles d'intégration disponibles pour les utilisateurs. En complément des Amazon Titan Text Embeddings, les clients peuvent désormais exploiter la puissance des modèles Cohere Embed English et Cohere Embed Multilingual. Ces nouveaux ajouts, dotés de 1 024 dimensions, sont capables de transformer des données textuelles en intégrations vectorielles débordantes de richesses sémantiques.

La personnalisation est au premier plan de ces améliorations, car les bases de connaissances prennent en charge un large éventail de magasins de vecteurs personnalisés. Il est désormais possible de sélectionner avec précision parmi différents backends pris en charge, en les configurant selon des exigences spécifiques, de la dénomination des index de bases de données vectorielles aux mappages précis pour les champs d'index et de métadonnées. Une telle configurabilité garantit une fusion rationalisée avec les infrastructures de données préexistantes, renforçant ainsi l'efficacité du service.

De plus, les capacités des serveurs ont augmenté avec Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible et Pinecone serverless enrichissant l'arsenal d'installations de stockage vectoriel. Les avantages notables de la base de données qu'Amazon Amazon Aurora étend aux tâches d'intégration de vecteurs incluent des solutions de stockage facilement évolutives et des performances de lecture globales plus rapides, éclipsant PostgreSQL open source traditionnel. Pendant ce temps, Pinecone serverless sert de nouvelle base de données vectorielles spécialement conçue pour les applications d’IA générative en plein essor.

Ces solutions de stockage supplémentaires garantissent aux utilisateurs une évolutivité diversifiée, ce qui se traduit par des tactiques de gestion des données plus personnalisées et plus efficaces.

Pour compléter la suite de mises à jour, Amazon OpenSearch Serverless a bénéficié d'une amélioration de la rentabilité grâce à une mise à jour qui désactive les réplicas redondants par défaut dans les environnements de développement et de test, un ajustement qui devrait réduire de moitié les coûts associés.

Comme le note Antje Barth, principale défenseure des développeurs chez AWS, dans un article de blog, ces avancées mettent collectivement en lumière l'engagement d' Amazon Bedrock à affiner les expériences utilisateur et à proposer des solutions adaptables et conviviales pour la gestion des données vectorielles dans le cloud. Cette annonce fait suite à des progrès significatifs dans les domaines low-code/ no-code, avec des plates-formes comme AppMaster simplifiant et accélérant le développement d'applications à tous les niveaux, y compris des options sophistiquées pour les visualisations de bases de données et de logique métier.