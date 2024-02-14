AWS, Amazon Bedrock Güncellemeleriyle Vektör Veri Yönetimi Esnekliğini Genişletiyor

Veri yönetimine gelişmiş çeşitlilik ve hassasiyet getiren AWS, Amazon Bedrock için Bilgi Tabanları özelliğinde yeni güncellemeler yayınladı. İlk olarak AWS re:Invent 2023 sırasında tanıtılan hizmet, kuruluşların kendi özel veri rezervuarlarından yararlanarak etkileşimlerin alaka düzeyini zenginleştirmesine olanak sağlamak üzere tasarlandı.

Amazon Bedrock en son evrimi, yeni desteklenen bir vektör depolama seçeneği olarak Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition entegrasyonunu sunar. Bu ekleme, Amazon OpenSearch Serverless, Pinecone ve Redis Enterprise Cloud için vektör motorunu içeren mevcut seriyi tamamlıyor.

Daha fazla esneklik arayışı içinde, Bilgi Tabanları artık kullanıcılara sunulan yerleştirme modellerinin yelpazesini genişletiyor. Amazon Titan Text Embeddings destekleyen müşteriler artık Cohere Embed English ve Cohere Embed Multilingual modellerinin gücünden yararlanabiliyor. 1.024 boyuta sahip bu yeni eklemeler, metinsel verileri anlamsal zenginliklerle dolu vektör yerleştirmelere dönüştürme konusunda ustadır.

Bilgi Tabanları çok çeşitli özel vektör mağazalarını desteklediğinden, özelleştirme bu geliştirmelerin ön saflarında yer almaktadır. Artık, vektör veritabanı dizin adlandırmalarından dizin ve meta veri alanları için hassas eşlemelere kadar, desteklenen çeşitli arka uçlar arasından seçim yapmak ve bunları belirli gereksinimlere göre yapılandırmak mümkün. Bu şekilde yapılandırılabilirlik, önceden var olan veri altyapılarıyla uyumlu bir birleşimi garanti ederek hizmetin etkinliğini artırır.

Ayrıca, Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible ve Pinecone serverless sunucu kapasiteleri, vektör depolama tesislerinin cephaneliğini zenginleştirerek arttı. Amazon Aurora vektör yerleştirme görevlerine genişlettiği dikkate değer veritabanı avantajları arasında, geleneksel açık kaynaklı PostgreSQL gölgede bırakan, kolayca ölçeklenebilir depolama çözümleri ve daha hızlı küresel okuma performansları yer alır. Bu arada Pinecone serverless, gelişen üretken yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlanmış yeni bir vektör veritabanı görevi görüyor.

Bu ek depolama çözümleri, kullanıcıların daha çeşitli ölçeklenebilirlik kapsamından yararlanmasını sağlayarak daha özel ve etkili veri işleme taktikleri sağlar.

Güncelleme paketini tamamlayan Amazon OpenSearch Serverless, geliştirme ve test ortamlarında yedek kopyaları varsayılan olarak devre dışı bırakan bir güncelleme aracılığıyla maliyet verimliliğinde bir artış elde etti; bu düzenlemenin ilgili maliyetleri yarıya indirmesi bekleniyor.

AWS baş geliştirici savunucusu Antje Barth bir blog gönderisinde belirttiği gibi, bu gelişmeler toplu olarak Amazon Bedrock kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeye ve buluttaki vektör verilerinin yönetimi için uyarlanabilir, cep dostu çözümler sunmaya olan bağlılığını vurguluyor. Bu duyuru, AppMaster gibi platformların veritabanı ve iş mantığı görselleştirmeleri için gelişmiş seçenekler de dahil olmak üzere uygulama geliştirmeyi basitleştirip hızlandırmasıyla düşük kodlu/ no-code alanlarda kaydedilen önemli ilerlemenin ardından geldi.