AWS breidt de flexibiliteit van vectorgegevensbeheer uit met Amazon Bedrock Updates

Om meer diversiteit en precisie in het databeheer te brengen, heeft AWS nieuwe updates uitgerold voor de Knowledge Bases-functie voor Amazon Bedrock. De dienst, die voor het eerst werd onthuld tijdens AWS re:Invent 2023, is ontworpen om organisaties in staat te stellen de relevantie van interacties te verrijken door gebruik te maken van hun privégegevensreservoirs.

De nieuwste evolutie van Amazon Bedrock beschikt over de integratie van Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition als een nieuw ondersteunde optie voor vectoropslag. Deze toevoeging vormt een aanvulling op de bestaande line-up, waaronder de vectorengine voor Amazon OpenSearch Serverless, Pinecone en Redis Enterprise Cloud.

In een zoektocht naar verdere flexibiliteit breiden de Knowledge Bases nu het scala aan inbeddingsmodellen uit dat beschikbaar is voor gebruikers. Als aanvulling op de Amazon Titan Text Embeddings kunnen klanten nu de kracht van Cohere Embed English en Cohere Embed Multilingual -modellen benutten. Deze nieuwe toevoegingen, met 1.024 dimensies, zijn bedreven in het transformeren van tekstuele gegevens in vectorinbedding boordevol semantische rijkdommen.

Maatwerk staat voorop bij deze verbeteringen, aangezien Knowledge Bases een divers spectrum aan aangepaste vectorwinkels ondersteunt. Het is nu mogelijk om scherp te kiezen uit verschillende ondersteunde backends en deze te configureren volgens specifieke vereisten, van de naamgeving van vectordatabase-indexen tot nauwkeurige toewijzingen voor index- en metadatavelden. Een dergelijke configureerbaarheid garandeert een gestroomlijnde samensmelting met reeds bestaande data-infrastructuren, waardoor de effectiviteit van de dienst wordt vergroot.

Bovendien zijn de servercapaciteiten gegroeid doordat Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible en Pinecone serverless het arsenaal aan vectoropslagfaciliteiten hebben verrijkt. De opmerkelijke databasevoordelen die Amazon Aurora uitbreidt naar vectorinbeddingstaken omvatten eenvoudig schaalbare opslagoplossingen en snellere wereldwijde leesprestaties, die de traditionele open-source PostgreSQL overschaduwen. Ondertussen fungeert Pinecone serverless als een nieuwe vectordatabase die speciaal is afgestemd op snelgroeiende generatieve AI-toepassingen.

Deze aanvullende opslagoplossingen zorgen ervoor dat gebruikers profiteren van een gediversifieerde schaalbaarheid, wat resulteert in meer op maat gemaakte en effectievere tactieken voor gegevensverwerking.

Als aanvulling op de updatesuite heeft Amazon OpenSearch Serverless een verhoging van de kostenefficiëntie gekregen door een update die redundante replica's standaard uitschakelt in ontwikkel- en testomgevingen - een aanpassing die naar verwachting de bijbehorende kosten zal halveren.

Zoals Antje Barth, hoofdontwikkelaar bij AWS, opmerkt in een blogpost, benadrukken deze ontwikkelingen collectief de toewijding van Amazon Bedrock aan het verfijnen van gebruikerservaringen en het aanbieden van aanpasbare, zakvriendelijke oplossingen voor het beheer van vectorgegevens in de cloud. Deze aankondiging volgt op aanzienlijke vooruitgang op het gebied van low-code/ no-code, waarbij platforms als AppMaster de ontwikkeling van applicaties over de hele linie vereenvoudigen en versnellen, inclusief geavanceerde opties voor database- en bedrijfslogica-visualisaties.