تعمل AWS على توسيع مرونة إدارة بيانات المتجهات من خلال تحديثات Amazon Bedrock

من خلال تعزيز التنوع والدقة في إدارة البيانات، طرحت AWS تحديثات جديدة لميزة قواعد المعرفة الخاصة بها لـ Amazon Bedrock. تم تصميم الخدمة، التي تم الكشف عنها لأول مرة خلال AWS re:Invent 2023 ، لتمكين المؤسسات من إثراء ملاءمة التفاعلات من خلال الاستفادة من خزانات البيانات الخاصة بها.

يتميز أحدث تطور في Amazon Bedrock بتكامل Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition كخيار تخزين متجه مدعوم حديثًا. تكمل هذه الإضافة المجموعة الحالية التي تتضمن محرك المتجهات لـ Amazon OpenSearch Serverless و Pinecone و Redis Enterprise Cloud.

سعيًا لمزيد من المرونة، تعمل قواعد المعرفة الآن على توسيع نطاق نماذج التضمين المتاحة للمستخدمين. من خلال استكمال Amazon Titan Text Embeddings ، يمكن للعملاء الآن الاستفادة من قوة نماذج Cohere Embed English و Cohere Embed Multilingual. تتميز هذه الإضافات الجديدة، التي تضم 1024 بُعدًا، بمهارة في تحويل البيانات النصية إلى تضمينات متجهة مليئة بالثروات الدلالية.

يقف التخصيص في طليعة هذه التحسينات، حيث تدعم قواعد المعرفة مجموعة متنوعة من مخازن المتجهات المخصصة. أصبح من الممكن الآن الاختيار بدقة من بين العديد من الواجهات الخلفية المدعومة، وتكوينها وفقًا لمتطلبات محددة، بدءًا من تسمية فهرس قاعدة بيانات المتجهات وحتى التعيينات الدقيقة لحقول الفهرس وبيانات التعريف. وتضمن قابلية التكوين هذه عملية دمج مبسطة مع البنى التحتية للبيانات الموجودة مسبقًا، مما يعزز فعالية الخدمة.

علاوة على ذلك، زادت قدرات الخادم Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible و Pinecone serverless مما أدى إلى إثراء ترسانة مرافق تخزين المتجهات. تشتمل فوائد قاعدة البيانات البارزة التي يمتد نطاقها إلى مهام تضمين المتجهات Amazon Aurora على حلول تخزين قابلة للتطوير بسهولة وعروض قراءة عالمية أكثر سرعة، مما يطغى على PostgreSQL التقليدية مفتوحة المصدر. وفي الوقت نفسه، يعمل Pinecone serverless بمثابة قاعدة بيانات متجهة جديدة مصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المولدة.

تضمن حلول التخزين الإضافية هذه استفادة المستخدمين من نطاق متنوع من قابلية التوسع، مما يؤدي إلى أساليب أكثر تفصيلاً وفعالية للتعامل مع البيانات.

استكمالًا لمجموعة التحديث، تلقت Amazon OpenSearch Serverless تعزيزًا لفعالية التكلفة من خلال تحديث يعمل على تعطيل النسخ المتماثلة المتكررة بشكل افتراضي في بيئات التطوير والاختبار - وهو تعديل من المتوقع أن يؤدي إلى خفض التكاليف المرتبطة به إلى النصف.

كما أشار Antje Barth ، المحامي الرئيسي للمطورين في AWS ، في منشور بالمدونة، فإن هذه التطورات تسلط الضوء بشكل جماعي على تفاني Amazon Bedrock في تحسين تجارب المستخدم وتقديم حلول قابلة للتكيف وصديقة للجيب لإدارة بيانات المتجهات في السحابة. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التقدم الكبير في مجالات البرمجة المنخفضة/ no-code ، مع منصات مثل AppMaster التي تعمل على تبسيط وتسريع تطوير التطبيقات في جميع المجالات، بما في ذلك الخيارات المتطورة لتصورات قواعد البيانات ومنطق الأعمال.