AWS 通过 Amazon Bedrock 更新扩展矢量数据管理灵活性

AWS推出了针对Amazon Bedrock知识库功能的全新更新，为数据管理带来了更高的多样性和准确性。该服务最初在AWS re:Invent 2023期间推出，旨在帮助组织通过利用其私有数据库来丰富交互的相关性。

Amazon Bedrock的最新发展将Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition集成为新支持的矢量存储选项。这一新增功能对现有产品系列进行了补充，其中包括Amazon OpenSearch Serverless 、 Pinecone和Redis Enterprise Cloud的矢量引擎。

为了寻求进一步的灵活性，知识库现在扩展了用户可用的嵌入模型的范围。作为Amazon Titan Text Embeddings的补充，客户现在可以利用Cohere Embed English和Cohere Embed Multilingual模型的强大功能。这些新颖的新增内容拥有 1,024 个维度，擅长将文本数据转换为充满语义丰富的向量嵌入。

定制处于这些增强功能的最前沿，因为知识库支持各种定制矢量存储。现在可以从各种受支持的后端中敏锐地进行选择，根据特定要求进行配置，从矢量数据库索引命名到索引和元数据字段的精确映射。这种可配置性保证了与现有数据基础设施的简化合并，从而增强了服务的有效性。

此外，随着Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible和Pinecone serverless服务器容量也随之增长，丰富了矢量存储设施的库。 Amazon Aurora扩展到矢量嵌入任务的显着数据库优势包括易于扩展的存储解决方案和更快的全局读取性能，使传统的开源PostgreSQL黯然失色。与此同时， Pinecone serverless作为一种新型矢量数据库，专为新兴的生成式人工智能应用程序量身定制。

这些额外的存储解决方案确保用户受益于多样化的可扩展性，从而实现更加定制和有效的数据处理策略。

在完成更新套件后， Amazon OpenSearch Serverless通过在开发和测试环境中默认禁用冗余副本的更新获得了成本效率的提升，这一调整预计将使相关成本减半。

正如AWS首席开发倡导者Antje Barth在一篇博客文章中指出的那样，这些进步共同凸显了Amazon Bedrock致力于改善用户体验并为云中矢量数据管理提供适应性强、口袋友好的解决方案。这一公告是在低代码/ no-code领域取得重大进展之后发布的， AppMaster等平台全面简化和加速了应用程序开发，包括数据库和业务逻辑可视化的复杂选项。