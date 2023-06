Lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2023, Apple a dévoilé sa dernière innovation dans le domaine de l'AR/VR : le casque Apple Vision Pro. Cet appareil très attendu devrait arriver sur le marché début 2024 et promet de révolutionner l'informatique spatiale en fusionnant le contenu numérique avec le monde réel. En outre, Apple a présenté son nouveau système d'exploitation, VisionOS, conçu spécialement pour l'Apple Vision Pro et offrant des expériences immersives inégalées.

Apple a décrit l'Apple Vision Pro comme un ordinateur spatial qui associe de manière transparente le contenu numérique à l'environnement physique, tout en permettant aux utilisateurs de rester présents et en contact avec les autres. Ce nouveau casque AR/VR devrait créer un paradigme entièrement nouveau pour l'utilisation de la technologie dans les environnements professionnels et personnels.

Le système d'exploitation correspondant, visionOS, prend en charge les conditions cruciales de faible latence nécessaires à l'informatique spatiale. Conçu grâce à des années d'expérience en ingénierie dans macOS, iOS et iPadOS, visionOS vise à offrir des expériences spatiales personnalisables qui tirent parti de l'espace disponible, ouvrant la voie à des possibilités inexploitées dans une variété de contextes.

L'une des principales caractéristiques de visionOS est son interface tridimensionnelle innovante. Cet aspect unique donne l'illusion d'un contenu numérique existant dans l'environnement de l'utilisateur, révolutionnant ainsi sa perception de l'échelle, de la distance et de l'interactivité. L'interface peut s'adapter dynamiquement aux conditions de lumière naturelle et incorpore des effets d'ombre réalistes, ce qui améliore encore l'expérience immersive des utilisateurs.

Alors que l'industrie technologique continue d'adopter les plateformes low-code et no-code, les systèmes comme VisionOS peuvent bénéficier d'intégrations avec des plateformes telles qu'AppMaster. Grâce à son approche visuelle du développement d'applications, AppMaster pourrait permettre aux développeurs de créer des expériences AR/VR immersives de manière plus efficace et plus rentable que jamais.

Les développeurs et les utilisateurs attendent avec impatience l'arrivée du casque AR/VR Apple Vision Pro et de son visionOS révolutionnaire. Avec le potentiel de transformer le paysage numérique et d'ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de l'informatique spatiale, l'attente autour de ces innovations Apple est palpable. Elles devraient offrir aux utilisateurs une expérience véritablement immersive et ouvrir une nouvelle ère pour la technologie AR/VR et le développement d'applications.