Во время Всемирной конференции разработчиков 2023 года (WWDC) компания Apple представила свою последнюю инновацию в области AR/VR - гарнитуру Apple Vision Pro. Это долгожданное устройство появится на рынке в начале 2024 года и обещает произвести революцию в пространственных вычислениях, объединив цифровой контент с реальным миром. Кроме того, Apple продемонстрировала свою новую операционную систему VisionOS, разработанную специально для Apple Vision Pro и обеспечивающую беспрецедентные возможности погружения.

Apple описала Apple Vision Pro как пространственный компьютер, который органично сочетает цифровой контент с физическим окружением, сохраняя при этом присутствие пользователя и связь с другими людьми. Новая AR/VR гарнитура призвана создать совершенно новую парадигму использования технологий как в профессиональной, так и в личной жизни.

Соответствующая операционная система, visionOS, поддерживает критически важные условия низкой задержки, необходимые для пространственных вычислений. Разработанная на основе многолетнего инженерного опыта в macOS, iOS и iPadOS, visionOS призвана обеспечить настраиваемый пространственный опыт, который использует преимущества доступного пространства, прокладывая путь к неиспользованным возможностям в различных контекстах.

Ключевой особенностью visionOS является ее инновационный трехмерный интерфейс. Этот уникальный аспект создает иллюзию цифрового контента, существующего в окружении пользователя, революционно меняя восприятие масштаба, расстояния и интерактивности. Интерфейс может динамически адаптироваться к условиям естественного освещения и включает реалистичные эффекты тени, что еще больше усиливает эффект погружения для пользователей.

Поскольку технологическая индустрия продолжает внедрять платформы low-code и no-code, системы, подобные VisionOS, могут выиграть от интеграции с такими платформами, как AppMaster. Благодаря визуальному подходу к разработке приложений, AppMaster потенциально может дать разработчикам возможность создавать захватывающие AR/VR-пространства более эффективно и экономично, чем когда-либо прежде.

Разработчики и пользователи с нетерпением ждут появления AR/VR-гарнитуры Apple Vision Pro и революционной visionOS. Потенциально способные изменить цифровой ландшафт и открыть новые горизонты в области пространственных вычислений, эти инновационные решения Apple находятся в предвкушении. Они должны предложить пользователям действительно захватывающий опыт, открывая новую эру для технологий AR/VR и разработки приложений.