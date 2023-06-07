在2023年全球开发者大会（WWDC）期间，苹果公司披露了其在AR/VR领域的最新创新--苹果Vision Pro耳机。这款备受期待的设备将于2024年初投放市场，有望通过将数字内容与现实世界相融合而彻底改变空间计算。此外，苹果公司还展示了其新的操作系统VisionOS，该系统专门为Apple Vision Pro设计，提供无与伦比的沉浸式体验。

苹果公司将Apple Vision Pro描述为一种空间计算机，它将数字内容与物理环境无缝融合，同时使用户保持在场并与他人联系。这款新颖的AR/VR耳机将为专业和个人环境中的技术使用创造一个全新的模式。

相应的操作系统VisionOS支持空间计算所需的关键低延迟条件。通过在macOS、iOS和iPadOS中多年的工程经验，visionOS旨在提供可定制的空间体验，利用可用空间，为各种情况下未开发的可能性铺平道路。

visionOS的一个关键特征是其创新的三维界面。这个独特的方面提供了数字内容存在于用户环境中的错觉，彻底改变了人们对规模、距离和互动性的感知。该界面可以动态地适应自然光条件，并结合了真实的阴影效果，进一步增强了用户的沉浸式体验。

随着技术行业继续拥抱low-code 和no-code 平台，像VisionOS这样的系统可能会从与AppMaster等平台的整合中受益。凭借其视觉驱动的应用开发方法，AppMaster ，有可能使开发人员比以往任何时候都更有效和更有成本效益地创建沉浸式AR/VR体验。

开发人员和用户都急切地等待着苹果Vision Pro AR/VR头显及其革命性的VisionOS的到来。由于有可能改变数字景观并开辟空间计算的新视野，人们对苹果公司的这些创新的期待是可想而知的。它们将为用户提供真正的沉浸式体验，为AR/VR技术和应用开发开创一个新时代。