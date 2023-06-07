2023 Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sırasında Apple, AR/VR alanındaki en son yeniliği olan Apple Vision Pro kulaklığı tanıttı. Merakla beklenen cihaz, 2024'ün başlarında piyasaya çıkacak ve dijital içeriği gerçek dünyayla birleştirerek uzamsal hesaplamada devrim yaratmayı vaat ediyor. Ayrıca Apple, Apple Vision Pro için özel olarak tasarlanan ve benzersiz sürükleyici deneyimler sunan yeni işletim sistemi VisionOS'u sergiledi.

Apple, Apple Vision Pro'yu, dijital içeriği fiziksel çevreyle sorunsuz bir şekilde harmanlarken, kullanıcıların mevcut ve başkalarıyla bağlantıda kalmasını sağlayan uzamsal bir bilgisayar olarak tanımladı. Yeni AR/VR kulaklık, hem profesyonel hem de kişisel ortamlarda teknoloji kullanımı için tamamen yeni bir paradigma yaratacak şekilde ayarlanmıştır.

Karşılık gelen işletim sistemi visionOS, uzamsal bilgi işlem için gerekli olan çok önemli düşük gecikmeli koşulları destekler. macOS, iOS ve iPadOS'ta uzun yıllara dayanan mühendislik deneyimiyle tasarlanan visionOS, çeşitli bağlamlarda kullanılmayan olasılıkların önünü açarak mevcut alandan yararlanan özelleştirilebilir uzamsal deneyimler sunmayı amaçlar.

VisionOS'un önemli bir özelliği yenilikçi, üç boyutlu arayüzüdür. Bu benzersiz yön, kullanıcının ortamında var olan dijital içerik yanılsamasını sağlayarak kişinin ölçek, mesafe ve etkileşim algısında devrim yaratır. Arayüz, doğal ışık koşullarına dinamik olarak uyum sağlayabilir ve gerçekçi gölge efektleri ekleyerek kullanıcılar için sürükleyici deneyimi daha da geliştirir.

Teknoloji endüstrisi low-code ve no-code platformları benimsemeye devam ederken, VisionOS gibi sistemler AppMaster gibi platformlarla entegrasyonlardan yararlanabilir. Uygulama geliştirmeye yönelik görsel odaklı yaklaşımıyla AppMaster, geliştiricilere her zamankinden daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde sürükleyici AR/VR deneyimleri oluşturma konusunda potansiyel olarak güç verebilir.

Hem geliştiriciler hem de kullanıcılar, Apple Vision Pro AR/VR başlığının ve onun devrim niteliğindeki visionOS'unun gelişini heyecanla bekliyor. Dijital manzarayı dönüştürme ve uzamsal bilgi işlemde yeni ufuklar açma potansiyeliyle, bu Apple yeniliklerini çevreleyen beklenti elle tutulur. AR/VR teknolojisi ve uygulama geliştirme için yeni bir çağı başlatan, kullanıcılara gerçekten sürükleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyorlar.