Tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) in 2023 onthulde Apple zijn nieuwste innovatie op het gebied van AR/VR: de Apple Vision Pro-headset. Het langverwachte apparaat komt begin 2024 op de markt en belooft een revolutie teweeg te brengen op het gebied van ruimtelijk computergebruik door digitaal materiaal te laten samensmelten met de echte wereld. Daarnaast toonde Apple zijn nieuwe besturingssysteem, VisionOS, dat speciaal is ontworpen voor de Apple Vision Pro en ongeëvenaarde meeslepende ervaringen biedt.

Apple omschreef de Apple Vision Pro als een ruimtelijke computer die digitale content naadloos laat samensmelten met de fysieke omgeving, terwijl gebruikers aanwezig en verbonden blijven met anderen. De nieuwe AR/VR-headset zal een geheel nieuw paradigma creëren voor het gebruik van technologie in zowel professionele als persoonlijke omgevingen.

Het bijbehorende besturingssysteem, visionOS, ondersteunt de cruciale low-latency voorwaarden die nodig zijn voor ruimtelijk computergebruik. visionOS is ontwikkeld op basis van jarenlange technische ervaring in macOS, iOS en iPadOS en is gericht op het leveren van aanpasbare ruimtelijke ervaringen die gebruik maken van de beschikbare ruimte, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor onaangeboorde mogelijkheden in uiteenlopende contexten.

Een belangrijk kenmerk van visionOS is de innovatieve driedimensionale interface. Dit unieke aspect geeft de illusie van digitale inhoud die zich in de omgeving van de gebruiker bevindt, waardoor de perceptie van schaal, afstand en interactiviteit radicaal verandert. De interface kan zich dynamisch aanpassen aan natuurlijke lichtomstandigheden en bevat realistische schaduweffecten, wat de meeslepende ervaring voor gebruikers verder verbetert.

Zowel ontwikkelaars als gebruikers kijken reikhalzend uit naar de komst van de Apple Vision Pro AR/VR-headset en het revolutionaire visionOS. Deze innovaties van Apple hebben de potentie om het digitale landschap te veranderen en nieuwe horizonten te openen op het gebied van ruimtelijk computergebruik. Ze zullen gebruikers een meeslepende ervaring bieden en een nieuw tijdperk inluiden voor AR/VR-technologie en applicatieontwikkeling.