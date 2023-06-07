خلال مؤتمر المطورين العالمي لعام 2023 (WWDC) ، كشفت Apple عن أحدث ابتكاراتها في مجال AR / VR - سماعة Apple Vision Pro. من المقرر أن يصل الجهاز المرتقب إلى السوق في أوائل عام 2024 ، واعدًا بإحداث ثورة في الحوسبة المكانية من خلال دمج المحتوى الرقمي مع العالم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك ، عرضت Apple نظام التشغيل الجديد ، VisionOS ، المصمم خصيصًا لـ Apple Vision Pro ويقدم تجارب غامرة لا مثيل لها.

وصفت شركة Apple Apple Vision Pro بأنه كمبيوتر مكاني يمزج المحتوى الرقمي بسلاسة مع البيئة المادية ، مع إبقاء المستخدمين حاضرين ومتصلين بالآخرين. تم إعداد سماعات الرأس AR / VR الجديدة لإنشاء نموذج جديد تمامًا لاستخدام التكنولوجيا في كل من الإعدادات المهنية والشخصية.

يدعم نظام التشغيل المقابل ، VisionOS ، ظروف الكمون المنخفضة الحاسمة اللازمة للحوسبة المكانية. تهدف VisionOS ، التي صُممت عبر سنوات من الخبرة الهندسية في أنظمة macOS و iOS و iPadOS ، إلى تقديم تجارب مكانية قابلة للتخصيص تستفيد من المساحة المتاحة ، مما يمهد الطريق لإمكانيات غير مستغلة في مجموعة متنوعة من السياقات.

الميزة الرئيسية لبرنامج VisionOS هي واجهته المبتكرة ثلاثية الأبعاد. يوفر هذا الجانب الفريد وهم المحتوى الرقمي الموجود داخل بيئة المستخدم ، مما أحدث ثورة في إدراك المرء للمقياس والمسافة والتفاعل. يمكن للواجهة أن تتكيف ديناميكيًا مع ظروف الإضاءة الطبيعية وتتضمن تأثيرات ظل واقعية ، مما يزيد من تعزيز التجربة الغامرة للمستخدمين.

نظرًا لاستمرار صناعة التكنولوجيا في تبني الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية low-code no-code ، فقد تستفيد أنظمة مثل VisionOS من عمليات التكامل مع الأنظمة الأساسية مثل AppMaster . من خلال نهجها الموجه بصريًا لتطوير التطبيقات ، يمكن أن يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء تجارب AR / VR غامرة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى.

ينتظر المطورون والمستخدمون على حد سواء بفارغ الصبر وصول سماعة الرأس Apple Vision Pro AR / VR ونظام VisionOS الثوري. مع إمكانية تحويل المشهد الرقمي وفتح آفاق جديدة في الحوسبة المكانية ، فإن التوقع المحيط بابتكارات Apple هذه واضح. تم إعدادها لتزويد المستخدمين بتجربة غامرة حقًا ، مما يبشر بعصر جديد لتكنولوجيا AR / VR وتطوير التطبيقات.