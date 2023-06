Durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2023, a Apple revelou a sua mais recente inovação no espaço AR/VR - os auscultadores Apple Vision Pro. O dispositivo altamente antecipado está previsto para chegar ao mercado no início de 2024, prometendo revolucionar a computação espacial ao fundir o conteúdo digital com o mundo real. Além disso, a Apple apresentou o seu novo sistema operativo, VisionOS, concebido especificamente para o Apple Vision Pro e que oferece experiências de imersão sem paralelo.

A Apple descreveu o Apple Vision Pro como um computador espacial que combina perfeitamente os conteúdos digitais com o ambiente físico, mantendo os utilizadores presentes e ligados aos outros. Os novos auscultadores AR/VR estão preparados para criar um paradigma totalmente novo para a utilização da tecnologia, tanto em ambientes profissionais como pessoais.

O sistema operativo correspondente, visionOS, suporta as condições cruciais de baixa latência necessárias para a computação espacial. Desenvolvido através de anos de experiência de engenharia no macOS, iOS e iPadOS, o visionOS tem como objectivo proporcionar experiências espaciais personalizáveis que tiram partido do espaço disponível, abrindo caminho a possibilidades inexploradas numa variedade de contextos.

Uma característica fundamental do visionOS é a sua interface inovadora e tridimensional. Este aspecto único proporciona a ilusão de que o conteúdo digital existe no ambiente do utilizador, revolucionando a percepção de escala, distância e interactividade. A interface pode adaptar-se dinamicamente às condições de luz natural e incorpora efeitos de sombra realistas, melhorando ainda mais a experiência de imersão dos utilizadores.

À medida que a indústria tecnológica continua a adoptar as plataformas low-code e no-code, sistemas como o VisionOS podem beneficiar de integrações com plataformas como a AppMaster. Com a sua abordagem visualmente orientada para o desenvolvimento de aplicações, o AppMaster pode potencialmente capacitar os programadores para criarem experiências imersivas de AR/VR de forma mais eficiente e económica do que nunca.

Tanto os programadores como os utilizadores aguardam ansiosamente a chegada dos auscultadores de AR/VR Apple Vision Pro e do seu revolucionário visionOS. Com o potencial de transformar o panorama digital e abrir novos horizontes na computação espacial, a expectativa em torno destas inovações da Apple é palpável. Estão preparadas para oferecer aos utilizadores uma experiência verdadeiramente imersiva, inaugurando uma nova era para a tecnologia AR/VR e o desenvolvimento de aplicações.