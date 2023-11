Avancées de Workday : améliorations de sa plateforme sans code basées sur l'IA

Workday, fournisseur bien connu d'applications cloud destinées aux domaines de la finance et des ressources humaines, a récemment annoncé une liste de mises à niveau importantes de sa plateforme no-code, Workday Extend. Ces avancées ont été révélées lors de la conférence annuelle des clients Workday Rising. Les améliorations majeures comprennent l'introduction de Workday AI Gateway, un ensemble de ressources de développement sophistiquées d' AWS et une boîte à outils no-code/ low-code très intuitive. L'objectif derrière ces améliorations est d'améliorer l'expérience des développeurs et de dynamiser les opérations commerciales ainsi que l'efficacité et l'innovation informatiques.

Workday Extend permet aux entreprises de personnaliser leurs solutions financières et RH. Sa nouvelle solution Workday AI Gateway étend la capacité des développeurs à intégrer des services d'IA et de ML. Cela donne naissance à Skills Analysis, une offre qui peut contraster et extraire les compétences pertinentes du texte en utilisant Workday Skills Cloud. De plus, il introduit l'analyse des sentiments, qui évalue le ton émotionnel des messages texte numériques, et la Document Intelligence, qui peut extraire des données critiques pour l'entreprise à partir de documents tels que des CV. De plus, ML Forecaster produit des prévisions de séries chronologiques basées sur des données passées.

Lesdites capacités d'IA et de ML ont été intégrées de manière transparente à la plate-forme principale de Workday. Cette intégration garantit une plateforme crédible et fiable pour le développement d’applications financières et RH. Se tenir au courant des tendances, à l'instar des plateformes sans code comme AppMaster

En améliorant encore son offre, Workday prévoit également d'enrichir son App Builder no-code avec des fonctionnalités exclusives telles que la génération de code à partir de données et un générateur de pages prévu qui permettra la création visuelle d'applications complètes. Un développement passionnant, la fonctionnalité Developer Copilot, qui utilise l’IA générative, sera introduit. Cet outil aide les développeurs en convertissant le langage naturel en code d'application, améliorant ainsi considérablement la productivité tout en réduisant le délai de rentabilisation.

Matt Grippo, directeur général de la plateforme cloud chez Workday, souligne l'importance de Workday Extend: « Notre nouvelle Workday AI Gateway et l'intégration native d'AWS ouvrent la porte à un monde de nouvelles possibilités qui permettent aux développeurs d'évoluer rapidement, d'accélérer l'innovation et apporter une valeur commerciale importante, de manière sécurisée et responsable, à grande échelle. »