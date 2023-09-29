Workday Gelişmeleri: Kodsuz Platformunda Yapay Zeka Destekli İyileştirmeler

Finans ve İK alanlarına yönelik bulut tabanlı uygulamaların tanınmış tedarikçisi Workday, yakın zamanda no-code platformu Workday Extend yönelik önemli yükseltmelerin bir listesini duyurdu. Gelişmeler, yıllık Workday Rising müşteri konferansında gün yüzüne çıktı. Başlıca iyileştirmeler arasında, AWS gelişmiş geliştirici kaynaklarından oluşan bir koleksiyon olan Workday AI Gateway ve son derece sezgisel, kodsuz/ low-code bir araç setinin kullanıma sunulması yer alıyor. Bu geliştirmelerin ardındaki amaç, geliştiricilerin deneyimini iyileştirmek ve iş operasyonlarını BT verimliliği ve yenilikçiliğin yanı sıra güçlendirmektir.

Workday Extend işletmelerin finansal ve İK çözümlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Yeni özellikli Workday AI Gateway geliştiricilerin AI ve ML hizmetlerini birleştirme kapasitesini genişletiyor. Bu, Workday Skills Cloud'u kullanarak metinden ilgili becerileri karşılaştırabilen ve çıkarabilen bir teklif olan Beceri Analizi'ni ortaya çıkarıyor. Ayrıca, dijital metin mesajlarının duygusal tonunu ölçen Duyarlılık Analizi ve özgeçmiş gibi belgelerden iş açısından kritik verileri çıkarabilen Belge İstihbaratı'nı da sunuyor. Ek olarak ML Forecaster, geçmiş verilere dayanarak zaman serisi tahminleri üretir.

Söz konusu yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, Workday birincil platformuyla sorunsuz bir şekilde harmanlandı. Bu entegrasyon, finans ve İK uygulama geliştirme için güvenilir ve güvenilir bir platform sağlar. AppMaster gibi kodsuz platformlara benzer şekilde trendleri takip etmek

Tekliflerini daha da geliştiren Workday, aynı zamanda no-code Uygulama Oluşturucusunu verilerden kod oluşturma ve tam uygulamaların görsel olarak oluşturulmasına olanak sağlayacak planlı bir sayfa oluşturucu gibi özel özelliklerle zenginleştirmeyi planlıyor. Heyecan verici bir gelişme olan, üretken yapay zekayı kullanan Developer Copilot özelliği tanıtılacak. Bu araç, doğal dili uygulama koduna dönüştürerek geliştiricilere yardımcı olur, böylece değer elde etme süresini kısaltırken verimliliği büyük ölçüde artırır.

Workday bulut platformunun genel müdürü Matt Grippo, Workday Extend önemini şöyle vurguluyor: "Yeni Workday AI Gateway ve yerel AWS entegrasyonumuz, geliştiricilerin hızlı hareket etmesine, inovasyonu hızlandırmasına ve geniş ölçekte güvenli ve sorumlu bir şekilde derin iş değeri sağlayın."