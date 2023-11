Progressi di Workday: miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale della sua piattaforma senza codice

Workday, noto fornitore di applicazioni basate su cloud per i settori finanziario e delle risorse umane, ha recentemente annunciato un elenco di aggiornamenti significativi alla sua piattaforma no-code, Workday Extend. I progressi sono venuti alla luce durante la conferenza annuale dei clienti Workday Rising. I principali miglioramenti comprendono l'introduzione di Workday AI Gateway, una raccolta di sofisticate risorse per sviluppatori di AWS e un toolkit no-code/ low-code altamente intuitivo. L’obiettivo alla base di questi miglioramenti è migliorare l’esperienza degli sviluppatori e potenziare le operazioni aziendali insieme all’efficienza e all’innovazione dell’IT.

Workday Extend consente alle aziende di personalizzare le proprie soluzioni finanziarie e HR. Il nuovo Workday AI Gateway estende la capacità degli sviluppatori di incorporare servizi AI e ML. Ciò porta alla luce l'analisi delle competenze, un'offerta in grado di confrontare ed estrarre competenze pertinenti dal testo utilizzando Workday Skills Cloud. Inoltre, introduce la Sentiment Analysis, che misura il tono emotivo dei messaggi di testo digitali, e la Document Intelligence che può estrarre dati critici per l'azienda da documenti come i curriculum. Inoltre, ML Forecaster produce previsioni di serie temporali basate su dati passati.

Le suddette funzionalità AI e ML sono state integrate perfettamente con la piattaforma principale di Workday. Questa integrazione garantisce una piattaforma credibile e affidabile per lo sviluppo di app finanziarie e HR. Stare al passo con le tendenze, in modo simile alle piattaforme senza codice come AppMaster

Migliorando ulteriormente la propria offerta, Workday prevede inoltre di arricchire il proprio App Builder no-code con funzionalità esclusive come la generazione di codice dai dati e un generatore di pagine pianificato che consentirà la creazione visiva di app complete. Verrà introdotto uno sviluppo entusiasmante, la funzionalità Developer Copilot, che utilizza l'intelligenza artificiale generativa. Questo strumento assiste gli sviluppatori convertendo il linguaggio naturale nel codice dell'app, migliorando così notevolmente la produttività e riducendo il time-to-value.

Matt Grippo, direttore generale della piattaforma cloud di Workday, sottolinea l'importanza di Workday Extend: "Il nostro nuovo Workday AI Gateway e l'integrazione nativa di AWS aprono le porte a un mondo di nuove possibilità che consentono agli sviluppatori di muoversi velocemente, accelerare l'innovazione e fornire un profondo valore aziendale in modo sicuro e responsabile su larga scala."