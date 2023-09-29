Workday 进步：人工智能驱动的无代码平台增强

Workday是一家知名的金融和人力资源领域基于云的应用程序供应商，最近宣布了对其no-code平台Workday Extend的一系列重大升级。这些进步是在年度Workday Rising客户会议上曝光的。主要增强功能包括引入Workday AI Gateway 、 AWS的复杂开发人员资源集合以及高度直观的无代码/ low-code工具包。这些增强功能背后的目标是改善开发人员的体验并增强业务运营以及 IT 效率和创新。

Workday Extend使企业能够定制其财务和人力资源解决方案。其新推出的Workday AI Gateway扩展了开发人员整合 AI 和 ML 服务的能力。这就产生了技能分析，这是一种可以利用 Workday Skills Cloud 从文本中对比和提取相关技能的产品。此外，它还引入了情感分析和文档智能，情感分析可以衡量数字文本消息的情绪基调，文档智能可以从简历等文档中提取关键业务数据。此外，机器学习预测器还根据过去的数据进行时间序列预测。

上述人工智能和机器学习功能与Workday的主要平台无缝融合。这种集成确保了财务和人力资源应用程序开发的可信可靠的平台。紧跟趋势，类似于AppMaster等无代码平台

为了进一步增强其产品， Workday还计划通过专有功能丰富其no-code应用程序构建器，例如从数据生成代码和计划的页面构建器，该构建器将支持完整应用程序的可视化创建。将推出一项令人兴奋的开发，即采用生成式人工智能的 Developer Copilot 功能。该工具可以帮助开发人员将自然语言转换为应用程序代码，从而大大提高生产力，同时缩短价值实现时间。

Workday云平台总经理 Matt Grippo 强调了Workday Extend的重要性，“我们新的Workday AI Gateway和原生 AWS 集成打开了通向新可能性世界的大门，使开发人员能够快速行动、加速创新，并安全、负责任地大规模交付深层商业价值。”