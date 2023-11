Avanços no dia a dia: melhorias baseadas em IA em sua plataforma sem código

Workday, um conhecido fornecedor de aplicativos baseados em nuvem para as áreas de finanças e RH, anunciou recentemente uma lista de atualizações significativas para sua plataforma no-code, Workday Extend. Os avanços vieram à tona durante a conferência anual de clientes Workday Rising. As principais melhorias incluem a introdução do Workday AI Gateway, uma coleção de recursos sofisticados para desenvolvedores da AWS e um kit de ferramentas sem código/ low-code altamente intuitivo. O objetivo por trás dessas melhorias é melhorar a experiência dos desenvolvedores e turbinar as operações de negócios, juntamente com a eficiência e a inovação da TI.

Workday Extend capacita as empresas a personalizar suas soluções financeiras e de RH. Seu recém-lançado Workday AI Gateway amplia a capacidade dos desenvolvedores de incorporar serviços de IA e ML. Isso traz a Análise de Habilidades, uma oferta que pode contrastar e extrair habilidades pertinentes do texto, utilizando o Workday Skills Cloud. Além disso, introduz a Análise de Sentimentos, que mede o tom emocional das mensagens de texto digitais, e a Inteligência de Documentos, que pode extrair dados críticos para os negócios de documentos como currículos. Além disso, o ML Forecaster produz previsões de séries temporais com base em dados anteriores.

Os referidos recursos de IA e ML foram perfeitamente combinados com a plataforma principal do Workday. Esta integração garante uma plataforma credível e confiável para desenvolvimento de aplicativos financeiros e de RH. Acompanhar as tendências, semelhante a plataformas sem código como AppMaster

Aprimorando ainda mais suas ofertas, Workday também planeja enriquecer seu App Builder no-code com recursos exclusivos, como geração de código a partir de dados e um construtor de páginas planejado que permitirá a criação visual de aplicativos completos. Um desenvolvimento interessante, o recurso Developer Copilot, que emprega IA generativa, será introduzido. Essa ferramenta auxilia os desenvolvedores convertendo a linguagem natural em código do aplicativo, aumentando muito a produtividade e reduzindo o tempo de obtenção de valor.

Matt Grippo, gerente geral da plataforma de nuvem da Workday, destaca a importância do Workday Extend: "Nosso novo Workday AI Gateway e integração nativa da AWS abrem a porta para um mundo de novas possibilidades que permitem aos desenvolvedores avançar rapidamente, acelerar a inovação e entregar valor comercial profundo com segurança e responsabilidade em escala."