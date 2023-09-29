Достижения Workday: усовершенствования платформы без программирования на основе искусственного интеллекта

Workday, известный поставщик облачных приложений для финансовой и HR-сферы, недавно объявил о списке значительных обновлений своей no-code платформы Workday Extend. О достижениях стало известно во время ежегодной конференции клиентов Workday Rising. Основные улучшения включают в себя введение Workday AI Gateway, коллекции сложных ресурсов для разработчиков от AWS, а также интуитивно понятный набор инструментов для работы без кода и low-code. Целью этих улучшений является улучшение условий для разработчиков и повышение эффективности бизнес-операций наряду с эффективностью ИТ и инновациями.

Workday Extend дает компаниям возможность настраивать свои финансовые и кадровые решения. Новый шлюз Workday AI Gateway расширяет возможности разработчиков по внедрению сервисов искусственного интеллекта и машинного обучения. В результате появился Skills Analysis — предложение, которое позволяет сопоставлять и извлекать соответствующие навыки из текста с помощью Workday Skills Cloud. Кроме того, он представляет анализ настроений, который измеряет эмоциональный тон цифровых текстовых сообщений, и Document Intelligence, который может извлекать критически важные для бизнеса данные из документов, таких как резюме. Кроме того, ML Forecaster формирует прогнозы временных рядов на основе прошлых данных.

Указанные возможности искусственного интеллекта и машинного обучения были органично объединены с основной платформой Workday. Эта интеграция обеспечивает надежную и надежную платформу для разработки финансовых и HR-приложений. Быть в курсе тенденций, как и no-code платформы, такие как AppMaster

Продолжая расширять свои предложения, Workday также планирует обогатить свой конструктор приложений no-code эксклюзивными функциями, такими как генерация кода на основе данных и запланированный конструктор страниц, который позволит визуально создавать полноценные приложения. Будет представлена ​​интересная разработка — функция Developer Copilot, использующая генеративный искусственный интеллект. Этот инструмент помогает разработчикам преобразовывать естественный язык в код приложения, тем самым значительно повышая производительность и сокращая время окупаемости.

Мэтт Гриппо, генеральный менеджер облачной платформы Workday, подчеркивает важность Workday Extend: «Наш новый Workday AI Gateway и встроенная интеграция с AWS открывают дверь в мир новых возможностей, которые позволяют разработчикам двигаться быстро, ускорять инновации и обеспечить глубокую ценность бизнеса безопасно и ответственно в любом масштабе».