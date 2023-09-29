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تطورات يوم العمل: تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنصتها التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية

Sep 29, 2023
تطورات يوم العمل: تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنصتها التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية

أعلنت Workday ، وهي شركة معروفة جيدًا للتطبيقات المستندة إلى السحابة في مجالات التمويل والموارد البشرية، مؤخرًا عن قائمة من الترقيات المهمة لمنصتها no-code ، Workday Extend. تم الكشف عن هذه التطورات خلال مؤتمر العملاء السنوي Workday Rising. تشمل التحسينات الرئيسية تقديم Workday AI Gateway ، ومجموعة من موارد المطورين المتطورة من AWS ، ومجموعة أدوات بديهية للغاية بدون تعليمات برمجية أو low-code. الهدف من هذه التحسينات هو تحسين تجربة المطورين وتعزيز العمليات التجارية إلى جانب كفاءة تكنولوجيا المعلومات والابتكار.

يعمل Workday Extend على تمكين الشركات من تخصيص حلولها المالية وحلول الموارد البشرية. تعمل Workday AI Gateway المميزة حديثًا على توسيع قدرة المطورين على دمج خدمات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. يؤدي هذا إلى ظهور تحليل المهارات، وهو عرض يمكنه مقارنة المهارات ذات الصلة واستخراجها من النص باستخدام Workday Skills Cloud. علاوة على ذلك، فهو يقدم تحليل المشاعر، الذي يقيس النغمة العاطفية للرسائل النصية الرقمية، وذكاء المستندات الذي يمكنه سحب البيانات المهمة للأعمال من المستندات مثل السيرة الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم ML Forecaster بإصدار تنبؤات السلاسل الزمنية بناءً على البيانات السابقة.

تم مزج إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المذكورة بسلاسة مع النظام الأساسي لـ Workday. يضمن هذا التكامل وجود منصة موثوقة وموثوقة للتمويل وتطوير تطبيقات الموارد البشرية. مواكبة الاتجاهات، على غرار المنصات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster

لمواصلة تعزيز عروضها، تخطط Workday أيضًا لإثراء أداة إنشاء التطبيقات التي no-code بميزات حصرية مثل إنشاء التعليمات البرمجية من البيانات ومنشئ الصفحات المخطط له الذي سيمكن من الإنشاء المرئي للتطبيقات الكاملة. سيتم تقديم تطور مثير، وهو ميزة Developer Copilot، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي. تساعد هذه الأداة المطورين عن طريق تحويل اللغة الطبيعية إلى كود التطبيق وبالتالي تحسين الإنتاجية بشكل كبير مع تقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة.

يسلط مات جريبو، المدير العام للمنصة السحابية في Workday ، الضوء على أهمية Workday Extend ، "تفتح Workday AI Gateway الجديدة وتكامل AWS الأصلي الباب أمام عالم من الإمكانيات الجديدة التي تسمح للمطورين بالتحرك بسرعة، وتسريع الابتكار، تقديم قيمة أعمال عميقة بشكل آمن ومسؤول على نطاق واسع."

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