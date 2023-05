Airtable, une plate-forme leader dans la création de bases de données relationnelles, a acquis l'équipe fondatrice de Walrus.ai, une plate no-code. Bien que les détails de l'acquisition ne soient pas divulgués, il a été suggéré que l'acquisition pourrait être décrite plus précisément comme une « acquisition-location ».

Peter Deng, directeur produit d'Airtable, et Scott White, co-fondateur de Walrus.ai, ont exprimé leur vision commune de l'expansion des solutions no-code. Airtable vise à transformer tous ses utilisateurs en développeurs d'applications, tandis que Walrus.ai a cherché à simplifier les tests logiciels de bout en bout en permettant aux utilisateurs d'écrire des tests en anglais simple.

L'équipe fondatrice de Walrus.ai, Jake Marsh et Akshay Nathan rejoignent Airtable dans divers rôles. White deviendra le chef de produit pour les solutions, Nathan servira de responsable de l'ingénierie pour l'organisation de l'entreprise et Marsh rejoindra en tant qu'ingénieur logiciel. Cette décision intervient après que Walrus.ai ait précédemment levé 4 millions de dollars en financement de démarrage auprès d'investisseurs tels que Homebrew, Felicis Ventures et Leadout Capital.

Deng a souligné la vision partagée entre Airtable et Walrus.ai pour faciliter le développement de logiciels pour tout le monde. L'intégration de l'équipe Walrus.ai dans Airtable devrait alimenter la croissance des segments no-code et low-code, y compris l'autonomisation des utilisateurs non techniques pour créer leurs applications.

L'entreprise étant le segment à la croissance la plus rapide d'Airtable, l'acquisition de l'équipe fondatrice Walrus.ai permettra à Airtable d'adapter ses services pour gérer des flux de travail très complexes. L'équipe travaillerait sur plusieurs initiatives visant à résoudre les problèmes des utilisateurs finaux de manière élégante, renforçant ainsi la position d'Airtable sur les segments de marché no-code et low-code.