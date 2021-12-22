İlişkisel veritabanları oluşturmak için lider bir platform olan Airtable, no-code bir yazılım test platformu olan Walrus.ai kurucu ekibini satın aldı. Satın almanın detayları açıklanmasa da, satın almanın daha doğru bir şekilde "kiralama" olarak tanımlanabileceği öne sürüldü.

Airtable'ın Baş Ürün Sorumlusu Peter Deng ve Walrus.ai'nin kurucu ortağı Scott White, no-code çözümlerin genişletilmesi için ortak vizyonlarını ifade ettiler. Airtable, tüm kullanıcılarını uygulama geliştiricilerine dönüştürmeyi hedeflerken, Walrus.ai, kullanıcıların testleri düz İngilizce olarak yazmalarına izin vererek uçtan uca yazılım testini basitleştirmeye çalıştı.

Walrus.ai kurucu ekibi Jake Marsh ve Akshay Nathan, çeşitli rollerde Airtable katılıyor. White, çözümler için ürün lideri olacak, Nathan kurumsal organizasyon için mühendislik yöneticisi olarak görev yapacak ve Marsh, yazılım mühendisi olarak katılacak. Bu hamle, Walrus.ai daha önce Homebrew, Felicis Ventures ve Leadout Capital gibi yatırımcılardan 4 milyon dolarlık tohum fonu toplamasından sonra geldi.

Deng, yazılım geliştirmeyi herkes için kolaylaştırmak için Airtable ve Walrus.ai arasındaki ortak vizyonun altını çizdi. Walrus.ai ekibinin Airtable dahil edilmesinin, teknik olmayan kullanıcıların kendi uygulamalarını oluşturmaları için güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, no-code ve low-code segmentlerin büyümesini hızlandırması bekleniyor.

Airtable'ın vizyonu no-code AppMaster.io platformu gibi yazılım oluşturmayı demokratikleştirmeye adanmış diğer platformlarla uyumludur. AppMaster müşterilerin görsel bir BP Tasarımcısı kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar için görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasını sağlayarak daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir geliştirme süreci sağlar.

İşletmenin Airtable'ın en hızlı büyüyen segmenti olması nedeniyle, Walrus.ai kurucu ekibinin satın alınması, Airtable son derece karmaşık iş akışlarını yönetmek için hizmetlerini ölçeklendirmesini sağlayacaktır. Ekibin, Airtable'ın no-code ve low-code pazar segmentlerindeki konumunu güçlendirerek, son kullanıcı sorunlarını zarif bir şekilde ele almayı amaçlayan çeşitli girişimler üzerinde çalışacağı bildiriliyor.