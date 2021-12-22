构建关系数据库的领先平台Airtable收购了no-code软件测试平台Walrus.ai的创始团队。虽然收购的细节仍未披露，但有人建议将收购更准确地描述为“acqui-hire”。

Airtable 的首席产品官 Peter Deng 和 Walrus.ai 的联合创始人 Scott White 表达了他们对扩展no-code解决方案的共同愿景。 Airtable旨在将其所有用户转变为应用程序开发人员，而 Walrus.ai 则试图通过允许用户用简单的英语编写测试来简化端到端软件测试。

Walrus.ai的创始团队 Jake Marsh 和 Akshay Nathan 以各种角色加入Airtable 。 White 将成为解决方案的产品负责人，Nathan 将担任企业组织的工程经理，而 Marsh 将作为软件工程师加入。此前， Walrus.ai已从 Homebrew、Felicis Ventures 和 Leadout Capital 等投资者那里筹集了 400 万美元的种子资金。

邓强调了Airtable和Walrus.ai之间的共同愿景，即让每个人都能更轻松地进行软件开发。将Walrus.ai团队引入Airtable有望推动no-code和low-code领域的增长，包括授权非技术用户创建他们的应用程序。

Airtable 的愿景与其他致力于使软件创建民主化的平台一致，例如AppMaster.io no-code平台。 AppMaster使客户能够使用可视化 BP Designer 可视化地为后端、Web 和移动应用程序创建数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS 端点，从而实现更快、更具成本效益的开发过程。

随着企业成为 Airtable 增长最快的部分，收购Walrus.ai创始团队将使Airtable能够扩展其服务以管理高度复杂的工作流程。据报道，该团队将致力于多项旨在以优雅的方式解决最终用户问题的举措，从而加强 Airtable 在no-code和low-code市场领域的地位。