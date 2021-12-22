Airtable, ведущая платформа для создания реляционных баз данных, приобрела команду основателей Walrus.ai, платформы для тестирования программного обеспечения no-code. Хотя детали приобретения остаются нераскрытыми, было высказано предположение, что приобретение можно было бы более точно описать как «приобретение-аренда».

Питер Денг, директор по продуктам Airtable, и Скотт Уайт, соучредитель Walrus.ai, выразили общее видение расширения решений no-code. Airtable стремится превратить всех своих пользователей в разработчиков приложений, в то время как Walrus.ai стремится упростить сквозное тестирование программного обеспечения, позволяя пользователям писать тесты на простом английском языке.

Команда основателей Walrus.ai, Джейк Марш и Акшай Натан присоединяются Airtable в разных ролях. Уайт станет руководителем по продуктам для решений, Натан будет работать техническим менеджером в организации предприятия, а Марш присоединится к ним в качестве инженера-программиста. Этот шаг был сделан после того, как Walrus.ai ранее привлекла начальное финансирование в размере 4 миллионов долларов от таких инвесторов, как Homebrew, Felicis Ventures и Leadout Capital.

Дэн подчеркнул, что Airtable и Walrus.ai разделяют общее видение, которое заключается в том, чтобы упростить разработку программного обеспечения для всех. Ожидается, что привлечение команды Walrus.ai в Airtable будет способствовать росту сегментов no-code и low-code, включая расширение возможностей нетехнических пользователей для создания своих приложений.

Видение Airtable соответствует другим платформам, предназначенным для демократизации создания программного обеспечения, таким как платформа no-code AppMaster.io . AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и конечные точки WSS для внутренних, веб-приложений и мобильных приложений с помощью визуального конструктора BP, что приводит к более быстрому и экономичному процессу разработки.

Поскольку корпоративный сектор является самым быстрорастущим сегментом Airtable, найм команды основателей Walrus.ai позволит Airtable масштабировать свои услуги для управления очень сложными рабочими процессами. Сообщается, что команда будет работать над несколькими инициативами, направленными на элегантное решение проблем конечных пользователей, укрепляя позиции Airtable в сегментах рынка no-code и low-code.