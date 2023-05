Airtable, una piattaforma leader per la creazione di database relazionali, ha acquisito il team fondatore di Walrus.ai, una piattaforma di test software no-code. Sebbene i dettagli dell'acquisizione rimangano segreti, è stato suggerito che l'acquisizione potrebbe essere descritta più accuratamente come "acquisizione".

Peter Deng, Chief Product Officer di Airtable, e Scott White, co-fondatore di Walrus.ai, hanno espresso la loro visione condivisa per l'espansione delle soluzioni no-code. Airtable mira a trasformare tutti i suoi utenti in sviluppatori di app, mentre Walrus.ai ha cercato di semplificare i test software end-to-end consentendo agli utenti di scrivere test in un inglese semplice.

Il team fondatore di Walrus.ai, Jake Marsh e Akshay Nathan si uniscono Airtable in vari ruoli. White diventerà il responsabile del prodotto per le soluzioni, Nathan fungerà da responsabile tecnico per l'organizzazione aziendale e Marsh si unirà come ingegnere del software. Questa mossa arriva dopo che Walrus.ai aveva precedentemente raccolto $ 4 milioni in finanziamenti iniziali da investitori come Homebrew, Felicis Ventures e Leadout Capital.

Deng ha sottolineato la visione condivisa tra Airtable e Walrus.ai per rendere lo sviluppo del software più facile per tutti. Si prevede che portare il team Walrus.ai in Airtable alimenterà la crescita dei segmenti no-code e low-code, incluso il potenziamento degli utenti non tecnici per creare le loro applicazioni.

Poiché l'impresa è il segmento in più rapida crescita di Airtable, l'acquisizione del team fondatore Walrus.ai consentirà ad Airtable di ridimensionare i propri servizi per gestire flussi di lavoro altamente complessi. Secondo quanto riferito, il team lavorerà su diverse iniziative che mirano ad affrontare i problemi degli utenti finali in modo elegante, rafforzando la posizione di Airtable nei segmenti di mercato no-code e low-code.