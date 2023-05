Airtable, een toonaangevend platform voor het bouwen van relationele databases, heeft het oprichtersteam overgenomen van Walrus.ai, een softwaretestplatform no-code. Hoewel de details van de overname niet openbaar worden gemaakt, is gesuggereerd dat de overname nauwkeuriger kan worden omschreven als een "acqui-hire".

Peter Deng, Chief Product Officer van Airtable, en Scott White, mede-oprichter van Walrus.ai, hebben hun gedeelde visie uitgesproken voor de uitbreiding van no-code oplossingen. Airtable streeft ernaar al zijn gebruikers om te vormen tot app-ontwikkelaars, terwijl Walrus.ai end-to-end softwaretesten probeerde te vereenvoudigen door gebruikers in staat te stellen tests in gewoon Engels te schrijven.

Het oprichtende team van Walrus.ai, Jake Marsh en Akshay Nathan voegen zich bij Airtable in verschillende rollen. White wordt de productleider voor oplossingen, Nathan wordt technisch manager voor de ondernemingsorganisatie en Marsh treedt toe als software-engineer. Deze stap komt nadat Walrus.ai eerder $ 4 miljoen aan startkapitaal had opgehaald bij investeerders zoals Homebrew, Felicis Ventures en Leadout Capital.

Deng benadrukte de gedeelde visie tussen Airtable en Walrus.ai om softwareontwikkeling voor iedereen gemakkelijker te maken. Het samenbrengen van het Walrus.ai team in Airtable zal naar verwachting de groei van de no-code en low-code segmenten stimuleren, inclusief de empowerment van niet-technische gebruikers om hun applicaties te maken.

De visie van Airtable komt overeen met andere platforms die zich toeleggen op het democratiseren van softwarecreatie, zoals het AppMaster.io no-code platform. AppMaster stelt klanten in staat om visueel datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS-eindpunten voor backend-, web- en mobiele applicaties te creëren met behulp van een visuele BP Designer, wat resulteert in een sneller en kosteneffectiever ontwikkelingsproces.

Nu Enterprise het snelst groeiende segment van Airtable is, zal de overname van het oprichtende team van Walrus.ai Airtable in staat stellen zijn diensten op te schalen om zeer complexe workflows te beheren. Het team zal naar verluidt werken aan verschillende initiatieven die tot doel hebben de problemen van eindgebruikers op een elegante manier aan te pakken, waardoor de positie van Airtable in de no-code en low-code marktsegmenten wordt versterkt.