استحوذت Airtable ، وهي منصة رائدة لبناء قواعد البيانات العلائقية ، على الفريق المؤسس لـ Walrus.ai ، وهي منصة اختبار برمجيات no-code. على الرغم من أن تفاصيل عملية الاستحواذ لا تزال غير معلنة ، فقد تم اقتراح أن الاستحواذ يمكن وصفه بدقة أكبر على أنه "استئجار مكتسب".

أعرب كل من Peter Deng ، كبير مسؤولي المنتجات في Airtable ، وسكوت وايت ، الشريك المؤسس لشركة Walrus.ai ، عن رؤيتهما المشتركة لتوسيع الحلول no-code. تهدف Airtable إلى تحويل جميع مستخدميها إلى مطوري تطبيقات ، بينما سعى Walrus.ai إلى تبسيط اختبار البرامج من البداية إلى النهاية من خلال السماح للمستخدمين بكتابة الاختبارات بلغة إنجليزية بسيطة.

ينضم الفريق المؤسس لـ Walrus.ai و Jake Marsh و Akshay Nathan إلى Airtable في أدوار مختلفة. سيصبح وايت قائد المنتج للحلول ، وناثان سيكون مديرًا هندسيًا لمؤسسة المؤسسة ، وسينضم مارش كمهندس برمجيات. تأتي هذه الخطوة بعد أن جمعت Walrus.ai سابقًا 4 ملايين دولار في تمويل أولي من مستثمرين مثل Homebrew و Felicis Ventures و Leadout Capital.

أكد دينغ على الرؤية المشتركة بين Airtable و Walrus.ai لجعل تطوير البرمجيات أسهل للجميع. من المتوقع أن يؤدي إحضار فريق Walrus.ai إلى Airtable إلى تعزيز نمو الأجزاء no-code ورمز low-code ، بما في ذلك تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقاتهم.

تتوافق رؤية Airtable مع المنصات الأخرى المخصصة لإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج ، مثل AppMaster.io no-code platform. يتيح AppMaster للعملاء إنشاء نماذج بيانات ومنطق الأعمال وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WSS للخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام مصمم BP المرئي ، مما يؤدي إلى عملية تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

نظرًا لأن المؤسسة هي الجزء الأسرع نموًا في Airtable ، فإن الاستحواذ على الفريق المؤسس Walrus.ai سيمكن Airtable من توسيع نطاق خدماتها لإدارة تدفقات العمل المعقدة للغاية. وبحسب ما ورد سيعمل الفريق على العديد من المبادرات التي تهدف إلى معالجة مشاكل المستخدم النهائي بطريقة أنيقة ، مما يعزز مكانة Airtable في قطاعات السوق no-code ورمز low-code.