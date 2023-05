Airtable, eine führende Plattform für den Aufbau relationaler Datenbanken, hat das Gründerteam von Walrus.ai, einer no-code Softwaretestplattform, übernommen. Obwohl die Details der Übernahme nicht bekannt gegeben werden, wurde angedeutet, dass die Übernahme genauer als „Acqui-Hire“ beschrieben werden könnte.

Peter Deng, Chief Product Officer von Airtable, und Scott White, Mitbegründer von Walrus.ai, haben ihre gemeinsame Vision für die Ausweitung von no-code Lösungen zum Ausdruck gebracht. Airtable zielt darauf ab, alle seine Benutzer zu App-Entwicklern zu machen, während Walrus.ai versuchte, End-to-End-Softwaretests zu vereinfachen, indem es Benutzern ermöglichte, Tests in einfachem Englisch zu schreiben.

Das Gründungsteam von Walrus.ai, Jake Marsh und Akshay Nathan, kommen in verschiedenen Rollen zu Airtable. White wird Produktleiter für Lösungen, Nathan wird als Engineering Manager für die Unternehmensorganisation fungieren und Marsh wird als Software Engineer beitreten. Dieser Schritt erfolgt, nachdem Walrus.ai zuvor 4 Millionen US-Dollar an Seed-Finanzierung von Investoren wie Homebrew, Felicis Ventures und Leadout Capital aufgebracht hatte.

Deng betonte die gemeinsame Vision von Airtable und Walrus.ai, die Softwareentwicklung für alle einfacher zu machen. Es wird erwartet, dass die Einbindung des Walrus.ai Teams in Airtable das Wachstum der no-code und low-code Segmente vorantreiben wird, einschließlich der Befähigung von nicht-technischen Benutzern, ihre Anwendungen zu erstellen.

Die Vision von Airtable steht im Einklang mit anderen Plattformen, die sich der Demokratisierung der Softwareerstellung verschrieben haben, wie z. B. der no-code Plattform AppMaster.io . AppMaster ermöglicht es Kunden, Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS-Endpunkte für Backend-, Web- und mobile Anwendungen mit einem visuellen BP-Designer visuell zu erstellen, was zu einem schnelleren und kostengünstigeren Entwicklungsprozess führt.

Da Unternehmen das am schnellsten wachsende Segment von Airtable sind, wird die Übernahme durch das Gründungsteam Walrus.ai Airtable ermöglichen, seine Dienste zu skalieren, um hochkomplexe Workflows zu verwalten. Berichten zufolge wird das Team an mehreren Initiativen arbeiten, die darauf abzielen, Probleme der Endbenutzer auf elegante Weise anzugehen und die Position von Airtable in den no-code und low-code Marktsegmenten zu stärken.