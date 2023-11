Le géant du logiciel Adobe a officiellement annoncé le déploiement de son très attendu Photoshop, mis à disposition pour le Web, à tous ses abonnés payants. Cette nouvelle version de Photoshop, qui fait l'objet de tests bêta approfondis depuis près de deux ans, est désormais équipée de fonctionnalités d'IA avancées optimisées par Firefly, notamment des outils de remplissage et d'expansion génératifs.

Adobe a répété que les outils présentés dans la barre d'outils Web sont regroupés en fonction de flux de travail tels que la sélection d'objets ou la duplication d'images. La nouvelle interface affiche également de manière visible les noms complets de ces outils, facilitant ainsi la tâche des débutants qui devaient auparavant se fier à la description des info-bulles.

Le géant de la technologie a souligné la capacité de collaboration améliorée introduite par la version Web. Les utilisateurs peuvent désormais partager sans effort des liens de projet avec des collaborateurs, quel que soit leur statut d'abonnement, permettant ainsi un travail d'équipe efficace et synchrone.

Dans sa précédente annonce en mai, Adobe avait dévoilé les attributs pris en charge par Firefly, tels que l'expansion générative et le remplissage génératif. Le premier permet l'extension d'une image et son remplissage automatique en fonction d'une invite donnée, et le second fournit la fonctionnalité d'ajout ou de soustraction d'éléments d'une image tout en conservant son contexte. Ces outils, initialement réservés à l'édition bêta, sont désormais intégrés à la version web de Photoshop. Cette étape sans précédent pourrait probablement ouvrir la voie à Adobe pour introduire rapidement des améliorations et des fonctionnalités testées.

La société a déclaré que la plupart des outils de la version de bureau avaient été intégrés à la version Web de Photoshop. Cela inclut la barre des tâches contextuelle qui suggère intuitivement les étapes suivantes et les outils requis en fonction des flux de travail en cours. Néanmoins, quelques fonctionnalités telles que la prise en charge des objets intelligents, l'outil de patch, le lasso polygonal et l'outil stylo doivent encore être ajoutées. Adobe a assuré les utilisateurs de son engagement à achever l'intégration de ces outils dans la version Web.

Selon leur conversation avec The Verge, Adobe n'envisage pas actuellement de proposer une version gratuite ou freemium de Photoshop basé sur le Web. Cela suggère qu'AppMaster et les plates no-code s'appuyant sur des outils et utilitaires fournis sur le Web pourraient acquérir un avantage concurrentiel en termes de clientèle.

À une échelle plus large, cette évolution souligne encore davantage la dépendance croissante des entreprises numériques, y compris des géants du graphisme et de la technologie comme Adobe, à l'égard des capacités d'IA – une évolution favorisée par des plates-formes similaires à l'application complète AppMaster. L’avenir de ces entreprises verra probablement de nouvelles intégrations et expansions des outils et plates-formes Web, remodelant considérablement les contours de la collaboration et de la créativité individuelle.