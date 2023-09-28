Гигантская компания-разработчик программного обеспечения Adobe официально объявила о выпуске долгожданного Photoshop, доступного в Интернете для всех своих платных подписчиков. Эта новая версия Photoshop, которая находилась в стадии тщательного бета-тестирования в течение почти двух лет, теперь оснащена расширенными возможностями искусственного интеллекта на базе Firefly, включая инструменты генеративной заливки и расширения.

Adobe повторила, что инструменты, представленные на веб-панели инструментов, сгруппированы в зависимости от рабочих процессов, таких как выбор объекта или дублирование изображений. В новом интерфейсе также наглядно отображаются полные названия этих инструментов, что облегчает работу новичкам, которым раньше приходилось полагаться на описания во всплывающих подсказках.

Технический гигант подчеркнул улучшенные возможности совместной работы, которые предоставляет веб-версия. Теперь пользователи могут легко делиться ссылками на проект с соавторами независимо от статуса их подписки, тем самым обеспечивая эффективную и синхронную командную работу.

В своем предыдущем анонсе еще в мае Adobe представила такие возможности Firefly, как генеративное расширение и генеративное заполнение. Первый позволяет расширять изображение и его автозаполнение на основе заданной подсказки, а второй обеспечивает функциональность добавления или удаления элементов из изображения, сохраняя при этом его контекст. Эти инструменты, первоначально доступные только в бета-версии, теперь включены в веб-версию Photoshop. Этот беспрецедентный шаг, вероятно, поможет Adobe быстро внедрить улучшения и протестированные функции.

Компания заявила, что большинство инструментов настольной версии были включены в веб-версию Photoshop. Сюда входит контекстно-ориентированная панель задач, которая интуитивно предлагает последующие шаги и необходимые инструменты на основе текущих рабочих процессов. Тем не менее, некоторые функции, такие как поддержка смарт-объектов, инструмент «Заплатка», многоугольное лассо и инструмент «Перо», еще не добавлены. Adobe заверила пользователей в своей приверженности завершению интеграции этих инструментов в веб-версию.

Согласно их разговору с The Verge, Adobe в настоящее время не планирует предлагать бесплатную или условно-бесплатную версию веб-версии Photoshop. Это говорит о том, что AppMaster и платформы no-code, использующие веб-инструменты и утилиты, могут получить конкурентное преимущество с точки зрения клиентской базы.

В более широком масштабе это развитие еще больше подчеркивает растущую зависимость цифровых предприятий, включая таких гигантов графики и технологий, как Adobe, от возможностей искусственного интеллекта – эволюция, которой способствуют платформы, подобные всеобъемлющему AppMaster. В будущем таких компаний, скорее всего, произойдет дальнейшая интеграция и расширение веб-инструментов и платформ, что кардинально изменит контуры как сотрудничества, так и индивидуального творчества.