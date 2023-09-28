Dev yazılım kuruluşu Adobe, merakla beklenen Photoshop'un web için kullanıma sunulduğunu resmi olarak tüm ödeme yapan abonelerinin kullanımına sunduğunu duyurdu. Yaklaşık iki yıldır kapsamlı beta testi altında olan Photoshop'un bu yeni sürümü, artık üretken doldurma ve genişletme araçları da dahil olmak üzere Firefly tarafından desteklenen gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatılmış olarak geliyor.

Adobe, web tabanlı araç çubuğundaki araçların nesne seçimi veya görüntü çoğaltma gibi iş akışlarına göre gruplandırıldığını yineledi. Yeni arayüz aynı zamanda bu araçların tam adlarını da dikkat çekici bir şekilde görüntüleyerek, daha önce araç ipucu açıklamalarına güvenmek zorunda kalan yeni başlayanlar için işi kolaylaştırıyor.

Teknoloji devi, web sürümünün sunduğu gelişmiş işbirliği kapasitesinin altını çizdi. Kullanıcılar artık proje bağlantılarını abonelik durumlarına bakılmaksızın ortak çalışanlarla zahmetsizce paylaşabilir, böylece verimli ve senkronize ekip çalışmasına olanak sağlanır.

Adobe, mayıs ayında yaptığı önceki duyuruda üretken genişleme ve üretken doldurma gibi Firefly tarafından desteklenen özellikleri açıklamıştı. İlki, bir görüntünün genişletilmesine ve belirli bir istem temelinde otomatik olarak doldurulmasına izin verir ve ikincisi, bağlamını korurken bir görüntüden öğeler ekleme veya çıkarma işlevselliğini sağlar. Başlangıçta beta sürümüyle sınırlı olan bu araçlar artık Photoshop'un web sürümüne dahil edilmiştir. Bu benzeri görülmemiş adım, Adobe'nin hızla iyileştirmeler ve test edilmiş özellikler sunmasının önünü açabilir.

Şirket, masaüstü sürüm araçlarının çoğunun Photoshop'un web sürümüne dahil edildiğini belirtti. Buna, devam eden iş akışlarına dayalı olarak sonraki adımları ve gerekli araçları sezgisel olarak öneren bağlam merkezli görev çubuğu da dahildir. Ancak akıllı nesne desteği, yama aracı, çokgen kement ve kalem aracı gibi birkaç özellik henüz eklenmemiştir. Adobe, kullanıcılara bu araçların web sürümüne entegrasyonunu tamamlama konusundaki kararlılığının güvencesini verdi.

The Verge ile yapılan görüşmelere göre Adobe şu anda web tabanlı Photoshop'un ücretsiz veya ücretsiz bir sürümünü sunmayı planlamıyor. Bu, AppMaster'ın ve web üzerinden sağlanan araçlar ve yardımcı programlardan yararlanan no-code platformların müşteri tabanı açısından rekabet avantajı kazanabileceğini gösteriyor.

Daha geniş bir ölçekte bu gelişme, Adobe gibi grafik ve teknoloji devleri de dahil olmak üzere dijital işletmelerin yapay zeka yeteneklerine artan güvenini daha da vurguluyor; kapsamlı AppMaster benzer platformlar tarafından desteklenen bir evrim. Bu tür şirketlerin geleceği muhtemelen web tabanlı araçlarda ve platformlarda daha fazla entegrasyon ve genişleme görecek, bu da hem işbirliğinin hem de bireysel yaratıcılığın ana hatlarını önemli ölçüde yeniden şekillendirecek.