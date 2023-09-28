软件巨头 Adob​​e 已正式宣布向其所有付费订阅者推出备受期待的 Photoshop 网络版。这个新版本的 Photoshop 已经进行了近两年的广泛 Beta 测试，现在配备了由 Firefly 提供支持的先进 AI 功能，包括生成填充和扩展工具。

Adobe 重申，基于 Web 的工具栏中的工具是根据对象选择或图像复制等工作流程进行分组的。新界面还显着地显示了这些工具的全名，从而使以前必须依赖工具提示描述的初学者更加容易。

这家科技巨头强调了网络版本引入的改进的协作能力。用户现在可以轻松地与协作者共享项目链接，无论其订阅状态如何，从而实现高效、同步的团队合作。

在 5 月份的先前声明中，Adobe 推出了 Firefly 支持的属性，例如生成扩展和生成填充。前者允许根据给定提示扩展图像及其自动填充，后者提供在保持其上下文的同时从图像中添加或减去元素的功能。这些工具最初仅限于测试版，现在已合并到 Photoshop 的网络版中。这一前所未有的举措可能为 Adob​​e 迅速推出改进和测试功能铺平道路。

该公司表示，大部分桌面版工具已合并到Photoshop的网页版中。这包括以上下文为中心的任务栏，它根据正在进行的工作流程直观地建议后续步骤和必要的工具。尽管如此，智能对象支持、修补工具、多边形套索和钢笔工具等一些功能尚未添加。 Adobe 向用户保证其致力于完成将这些工具集成到网络版本中的承诺。

根据他们与 The Verge 的对话，Adobe 目前不打算提供基于 Web 的 Photoshop 的免费或免费增值版本。这表明AppMaster以及利用网络交付的工具和实用程序的no-code平台可能会在客户群方面获得竞争优势。

在更广泛的范围内，这一发展进一步强调了数字企业（包括 Adob​​e 等图形和技术巨头）对 AI 功能的日益依赖，这是由类似于综合AppMaster的平台推动的演变。此类公司的未来可能会看到基于网络的工具和平台的进一步集成和扩展，从而极大地重塑协作和个人创造力的轮廓。