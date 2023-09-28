أعلنت شركة البرمجيات العملاقة Adobe رسميًا عن طرح برنامج Photoshop الذي طال انتظاره، والذي أصبح متاحًا للويب، لجميع مشتركيها الذين يدفعون. يأتي هذا الإصدار الجديد من Photoshop، والذي خضع لاختبارات تجريبية واسعة النطاق منذ ما يقرب من عامين، مزودًا الآن بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تدعمها Firefly، بما في ذلك أدوات التعبئة والتوسيع التوليدية.

أكدت Adobe أن الأدوات الموجودة في شريط الأدوات المستند إلى الويب يتم تجميعها بناءً على سير العمل مثل تحديد الكائن أو تكرار الصورة. تعرض الواجهة الجديدة أيضًا بشكل واضح الأسماء الكاملة لهذه الأدوات، مما يسهل الأمر على المبتدئين الذين كان عليهم في السابق الاعتماد على وصف تلميحات الأداة.

سلط عملاق التكنولوجيا الضوء على قدرة التعاون المحسنة التي يقدمها إصدار الويب. يمكن للمستخدمين الآن مشاركة روابط المشروع مع المتعاونين دون عناء بغض النظر عن حالة اشتراكهم، وبالتالي تمكين العمل الجماعي الفعال والمتزامن.

في إعلانها السابق في شهر مايو، كشفت Adobe عن السمات المدعومة لـ Firefly مثل التوسعة التوليدية والتعبئة التوليدية. يسمح الأول بتوسيع الصورة وملؤها التلقائي بناءً على موجه معين، ويوفر الأخير وظيفة إضافة أو طرح عناصر من الصورة مع الحفاظ على سياقها. هذه الأدوات، التي كانت مقتصرة في البداية على الإصدار التجريبي، تم دمجها الآن في إصدار الويب من Photoshop. من المحتمل أن تمهد هذه الخطوة غير المسبوقة الطريق أمام Adobe لتقديم التحسينات والميزات التي تم اختبارها بسرعة.

ذكرت الشركة أنه تم دمج معظم أدوات إصدار سطح المكتب في إصدار الويب الخاص بـ Photoshop. يتضمن ذلك شريط المهام الذي يركز على السياق والذي يقترح بشكل بديهي الخطوات اللاحقة والأدوات المطلوبة بناءً على سير العمل المستمر. ومع ذلك، لم يتم بعد إضافة بعض الميزات مثل دعم الكائنات الذكية وأداة التصحيح والحبل المضلع وأداة القلم. وأكدت Adobe للمستخدمين التزامها بإكمال دمج هذه الأدوات في إصدار الويب.

وفقًا لمحادثتهم مع The Verge، لا تخطط Adobe حاليًا لتقديم نسخة مجانية أو نسخة مجانية من Photoshop المستند إلى الويب. يشير هذا إلى أن AppMaster والأنظمة الأساسية no-code والتي تستفيد من الأدوات والمرافق المقدمة عبر الويب، قد تكتسب ميزة تنافسية من حيث قاعدة العملاء.

وعلى نطاق أوسع، يؤكد هذا التطور أيضًا على الاعتماد المتزايد للمؤسسات الرقمية، بما في ذلك عمالقة الرسومات والتكنولوجيا مثل Adobe، على قدرات الذكاء الاصطناعي ــ وهو التطور الذي تعززه منصات مشابهة لـ AppMaster الشامل. ومن المرجح أن يشهد مستقبل مثل هذه الشركات مزيدًا من التكامل والتوسعات في الأدوات والمنصات المستندة إلى الويب، مما يعيد تشكيل ملامح التعاون والإبداع الفردي بشكل كبير.