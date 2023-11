A gigante empresa de software Adobe anunciou oficialmente o lançamento de seu tão aguardado Photoshop, disponibilizado para a web, para todos os seus assinantes pagantes. Esta nova versão do Photoshop, que está em extensos testes beta há quase dois anos, agora vem equipada com recursos avançados de IA desenvolvidos pela Firefly, incluindo ferramentas generativas de preenchimento e expansão.

A Adobe repetiu que as ferramentas apresentadas na barra de ferramentas baseada na web são agrupadas com base em fluxos de trabalho, como seleção de objetos ou duplicação de imagens. A nova interface também exibe claramente os nomes completos dessas ferramentas, tornando mais fácil para iniciantes que anteriormente dependiam da descrição das dicas de ferramentas.

O gigante da tecnologia destacou a capacidade de colaboração aprimorada que a versão web apresenta. Os usuários agora podem compartilhar facilmente links de projetos com colaboradores, independentemente do status da assinatura, permitindo assim um trabalho em equipe eficiente e síncrono.

Em seu anúncio anterior em maio, a Adobe revelou atributos suportados pelo Firefly, como expansão generativa e preenchimento generativo. O primeiro permite a extensão de uma imagem e seu preenchimento automático com base em um determinado prompt, e o segundo oferece a funcionalidade de adicionar ou subtrair elementos de uma imagem mantendo seu contexto. Essas ferramentas, inicialmente restritas à edição beta, agora estão incorporadas na versão web do Photoshop. Essa etapa sem precedentes provavelmente poderá abrir caminho para que a Adobe introduza rapidamente melhorias e recursos testados.

A empresa afirmou que a maioria das ferramentas da versão desktop foram incorporadas à versão web do Photoshop. Isso inclui a barra de tarefas centrada no contexto que sugere intuitivamente as etapas subsequentes e as ferramentas necessárias com base nos fluxos de trabalho contínuos. No entanto, alguns recursos, como suporte a objetos inteligentes, ferramenta de correção, laço poligonal e ferramenta de caneta, ainda não foram adicionados. A Adobe garantiu aos usuários seu compromisso em completar a integração dessas ferramentas na versão web.

De acordo com a conversa com o The Verge, a Adobe atualmente não planeja oferecer uma versão gratuita ou freemium do Photoshop baseado na web. Isso sugere que o AppMaster e as plataformas no-code que aproveitam ferramentas e utilitários fornecidos pela web podem obter uma vantagem competitiva em termos de base de clientes.

Numa escala mais ampla, este desenvolvimento enfatiza ainda mais a dependência crescente das empresas digitais, incluindo gigantes gráficos e tecnológicos como a Adobe, nas capacidades de IA – uma evolução promovida por plataformas semelhantes ao abrangente AppMaster. O futuro destas empresas provavelmente verá novas integrações e expansões em ferramentas e plataformas baseadas na Web, remodelando dramaticamente os contornos da colaboração e da criatividade individual.