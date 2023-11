Het gigantische softwarebedrijf Adobe heeft officieel de uitrol aangekondigd van zijn langverwachte Photoshop, beschikbaar gesteld voor het web, aan al zijn betalende abonnees. Deze nieuwe versie van Photoshop, die al bijna twee jaar uitgebreid wordt getest, is nu uitgerust met geavanceerde AI-mogelijkheden, mogelijk gemaakt door Firefly, inclusief generatieve vul- en uitbreidingstools.

Adobe herhaalde dat de tools in de webgebaseerde werkbalk zijn gegroepeerd op basis van workflows zoals objectselectie of het dupliceren van afbeeldingen. De nieuwe interface geeft ook opvallend de volledige namen van deze tools weer, waardoor het gemakkelijker wordt voor beginners die voorheen afhankelijk waren van de beschrijving van tooltip.

De techgigant benadrukte de verbeterde samenwerkingscapaciteit die de webversie introduceert. Gebruikers kunnen nu moeiteloos projectlinks delen met medewerkers, ongeacht hun abonnementsstatus, waardoor efficiënt en synchroon teamwerk mogelijk wordt.

In de vorige aankondiging in mei onthulde Adobe door Firefly ondersteunde attributen zoals generatieve expansie en generatieve vulling. De eerste maakt de uitbreiding van een afbeelding en het automatisch aanvullen ervan mogelijk op basis van een bepaalde prompt, en de laatste biedt de functionaliteit van het toevoegen of verwijderen van elementen aan een afbeelding terwijl de context behouden blijft. Deze tools, aanvankelijk beperkt tot de bètaversie, zijn nu opgenomen in de webversie van Photoshop. Deze ongekende stap zou waarschijnlijk de weg kunnen vrijmaken voor Adobe om snel verbeteringen en geteste functies te introduceren.

Het bedrijf verklaarde dat de meeste tools van de desktopversie waren opgenomen in de webversie van Photoshop. Dit omvat de contextgerichte taakbalk die intuïtief vervolgstappen en vereiste hulpmiddelen voorstelt op basis van doorlopende workflows. Niettemin moeten er nog enkele functies worden toegevoegd, zoals de ondersteuning voor slimme objecten, de patchtool, de veelhoekige lasso en de pentool. Adobe verzekerde gebruikers van zijn inzet om de integratie van deze tools in de webversie te voltooien.

Volgens hun gesprek met The Verge is Adobe momenteel niet van plan een gratis of freemium-versie van het webgebaseerde Photoshop aan te bieden. Dit suggereert dat AppMaster en no-code platforms die gebruik maken van via internet geleverde tools en hulpprogramma's, een concurrentievoordeel kunnen behalen in termen van klantenbestand.

Op bredere schaal benadrukt deze ontwikkeling verder de toenemende afhankelijkheid van digitale ondernemingen, waaronder grafische en technologiegiganten als Adobe, van AI-mogelijkheden – een evolutie die wordt bevorderd door platforms die vergelijkbaar zijn met de uitgebreide AppMaster. De toekomst van dergelijke bedrijven zal waarschijnlijk verdere integraties en uitbreidingen van webgebaseerde tools en platforms zien, waardoor de contouren van zowel samenwerking als individuele creativiteit dramatisch zullen veranderen.