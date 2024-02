Visites virtuelles sans code

Les visites virtuelles No-code font référence à des expériences interactives et immersives créées à l'aide de logiciels et de plateformes qui ne nécessitent aucune connaissance en programmation. Ces plates-formes permettent aux développeurs, aux professionnels de l'informatique et même aux personnes non averties en technologie de créer des visites virtuelles robustes, uniques et attrayantes pour divers secteurs et objectifs, notamment l'immobilier, l'éducation, le tourisme et la présentation de produits. Le mouvement no-code a révolutionné notre façon de concevoir le développement de logiciels, en démocratisant le processus pour permettre plus d'accessibilité, de créativité et d'efficacité des ressources.

Selon une étude de marché, le marché des plateformes de développement no-code devrait passer de 3,8 milliards de dollars en 2017 à 27,23 milliards de dollars d'ici 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 48,46 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide peut être attribuée à la demande croissante de technologies avancées qui simplifient et accélèrent les processus de développement de logiciels. En tirant parti des plateformes de développement no-code comme AppMaster, les entreprises et les particuliers peuvent créer des applications sophistiquées, notamment des visites virtuelles, avec un temps et des efforts considérablement réduits.

Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent créer des visites virtuelles immersives sans avoir besoin d'aucune expérience de codage. Compatible avec les applications backend, Web et mobiles, AppMaster rationalise le processus de développement avec une interface drag-and-drop et une vaste bibliothèque de composants prédéfinis, facilitant une personnalisation fluide et transparente en fonction d'exigences spécifiques. De plus, AppMaster génère automatiquement la documentation nécessaire pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données afin de garantir une intégration et un déploiement transparents dans divers environnements.

L’un des aspects déterminants des visites virtuelles no-code est l’interactivité qu’elles offrent. Contrairement aux images ou vidéos statiques traditionnelles, les visites virtuelles offrent aux utilisateurs une expérience très engageante et immersive qui simule le sentiment d'explorer et de naviguer dans des environnements du monde réel. Les clients peuvent incorporer divers éléments multimédias, notamment des images rendues en 3D, des panoramas à 360 degrés, une narration audio et des hotspots avec des fenêtres contextuelles d'information, pour enrichir davantage l'expérience.

Les visites virtuelles No-code créées via AppMaster exploitent la puissance et la flexibilité des technologies Web modernes pour garantir la compatibilité entre les plates-formes et des performances optimales sur divers appareils. Par exemple, les applications Web sont générées à l'aide du framework Vue3 et de JavaScript/TypeScript, tandis que les applications mobiles utilisent des frameworks pilotés par serveur basés sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cette polyvalence garantit une expérience transparente et personnalisée aux utilisateurs, tant au stade du développement qu'au stade de l'utilisateur final.

Un autre avantage de l'utilisation AppMaster pour créer des visites virtuelles no-code est son engagement à éliminer la dette technique. Chaque fois que les utilisateurs modifient les exigences ou mettent à niveau les fonctionnalités, AppMaster régénère l'application à partir de zéro, permettant aux utilisateurs d'améliorer continuellement leur produit sans complexités inutiles ni inefficacités accumulées. Il s’agit d’un aspect unique et inestimable du monde no-code, car il transcende les limitations posées par les paradigmes de programmation traditionnels.

De plus, AppMaster se concentre sur la délivrabilité et l'évolutivité, ce qui le rend idéal pour les cas d'utilisation en entreprise et à forte charge. Avec les applications générées à l'aide de Go (golang) pour l'intégration backend, les utilisateurs peuvent bénéficier de performances et d'une fiabilité exceptionnelles, même dans les conditions les plus exigeantes. La plateforme offre également une compatibilité avec les bases de données compatibles PostgreSQL comme principale solution de stockage de données, ce qui en fait un choix polyvalent pour un large éventail de clients et d'industries.

Dans l’ensemble, les visites virtuelles no-code sont devenues une solution révolutionnaire répondant aux besoins des entreprises et des utilisateurs modernes. En tirant parti AppMaster, les développeurs et les entreprises peuvent accélérer le développement de logiciels, réduire considérablement les coûts et s'adapter facilement à l'évolution des demandes du marché. En permettant aux non-programmeurs de donner vie à leurs visions de manière efficace et intuitive, les visites virtuelles no-code promettent de continuer à transformer le paysage du développement logiciel, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'innovation et d'accessibilité.