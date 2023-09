Dans le contexte du déploiement de logiciels, une « sauvegarde de déploiement » fait référence à un processus complet et systématique de création d'une copie complète et facilement restaurable de la base de code, des dépendances, des données associées, des configurations et des ressources associées d'une application. Ceci est crucial pour garantir que l'application puisse être restaurée rapidement et efficacement vers un état de fonctionnement antérieur et stable en cas d'échec de déploiement, de bogue critique, de sécurité compromise ou d'autres situations indésirables pouvant survenir après le déploiement. Le processus de sauvegarde du déploiement s'efforce de minimiser les dommages potentiels et les temps d'arrêt associés aux problèmes liés au déploiement, préservant ainsi la productivité, la réputation et les revenus d'une organisation.

En tant qu'expert en développement de logiciels chez AppMaster, une plate no-code qui permet la création d'applications backend, Web et mobiles, l'utilisation de sauvegardes de déploiement fait partie intégrante de notre stratégie de gestion du cycle de vie des applications. Avec l'évolution continue et la complexité des applications modernes, il est essentiel de garantir un filet de sécurité fiable sous la forme de sauvegardes de déploiement pour réduire les risques et maintenir des logiciels et des services de haute qualité.

Les sauvegardes de déploiement peuvent prendre diverses formes en fonction des composants de l'application et des exigences spécifiques de l'organisation ou du projet. Certaines formes de sauvegardes de déploiement incluent :

Gestion des versions du code source : stockage et suivi de toutes les modifications apportées à la base de code de l'application à l'aide de systèmes de contrôle de version tels que Git, Mercurial ou SVN. Cela permet aux développeurs de revenir rapidement aux versions de travail précédentes du code en cas de problèmes, tout en simplifiant la collaboration et en minimisant les conflits.

Instantanés de base de données : capture de l'état d'une base de données à un moment précis, soit sur une base planifiée, soit déclenchée par des événements tels que des déploiements. Cela garantit que les données critiques peuvent être restaurées en cas de corruption, de perte ou d'autres problèmes résultant du déploiement.

Conteneurisation et infrastructure en tant que code : utilisation de systèmes de conteneurs tels que Docker ou Kubernetes pour créer des environnements cohérents, réplicables et isolés pour les applications et leurs dépendances, avec des outils de gestion d'infrastructure déclarative comme Ansible, Terraform ou CloudFormation pour décrire et provisionner les ressources d'infrastructure. Cette approche permet une sauvegarde et une restauration transparentes non seulement des composants de l'application, mais également de l'infrastructure sous-jacente, réduisant ainsi la complexité et le risque d'erreur humaine lors de la récupération.

Pipelines automatisés et intégration continue/déploiement continu (CI/CD) : mise en œuvre de flux de travail automatisés qui garantissent que le code est minutieusement testé, empaqueté et déployé, avec des sauvegardes propres créées aux étapes clés du pipeline. Cela simplifie la gestion des sauvegardes de déploiement et des processus de restauration, tout en augmentant la vitesse et la fiabilité du déploiement.

Il convient également de prendre en compte la fréquence et la conservation des sauvegardes de déploiement, en fonction de facteurs tels que la fréquence de mise à jour de l'application, les exigences légales ou de conformité et la tolérance au risque de l'organisation. À cet égard, une stratégie de sauvegarde de déploiement bien définie doit inclure :

Schémas de rotation des sauvegardes : mise en œuvre d'un plan judicieux pour conserver et répéter les sauvegardes de déploiement afin d'éviter les problèmes de stockage ou la perte de données, par exemple en utilisant les schémas de rotation populaires "Grand-père-Père-Fils" ou "Tour de Hanoï".

Stockage hors site et redondant : sécurisation des sauvegardes de déploiement dans des emplacements de stockage géographiquement répartis pour atténuer les risques associés aux catastrophes naturelles, aux pannes matérielles ou à d'autres événements locaux susceptibles d'avoir un impact sur le stockage des sauvegardes.

Surveillance des sauvegardes et alertes : surveillance continue de l'état et des performances des processus de sauvegarde de déploiement, alerte en cas de problème ou d'incohérence et y remédie en temps opportun pour maintenir l'intégrité et la disponibilité des sauvegardes.

Validation et tests des sauvegardes : valider et tester périodiquement les sauvegardes de déploiement pour garantir qu'elles peuvent être restaurées avec succès et répondre aux exigences de performances et de fonctionnalités des applications, car même un processus de sauvegarde complet peut être rendu inutile si les sauvegardes ne peuvent pas être utilisées efficacement dans un scénario réel. .

Avec la plateforme no-code AppMaster, les utilisateurs peuvent profiter des fonctionnalités de la plateforme pour gérer efficacement les sauvegardes de déploiement. La conception modulaire inhérente à la plateforme et son architecture pilotée par serveur permettent une intégration transparente des meilleures pratiques de sauvegarde de déploiement dans les processus de développement et de déploiement d'applications. Les capacités avancées d' AppMaster en matière de génération et de déploiement d'applications avec une dette technique minimale et des délais d'exécution rapides contribuent en outre à la facilité de mise en œuvre d'une stratégie de sauvegarde de déploiement complète sur les applications backend, Web et mobiles.

En conclusion, une sauvegarde de déploiement est un aspect essentiel du flux de travail de développement et de déploiement d'applications d'une organisation, garantissant la disponibilité, la stabilité et l'intégrité des applications et de leurs données associées en fournissant un mécanisme de secours fiable en cas de problèmes liés au déploiement ou d'autres imprévus. problèmes. Grâce à une stratégie de sauvegarde de déploiement soigneusement planifiée et mise en œuvre qui tient compte des besoins et des défis uniques de l'application et de l'organisation en question, les entreprises peuvent protéger leurs actifs et services numériques, leur permettant ainsi de mieux servir leurs utilisateurs finaux et d'atteindre leurs objectifs primordiaux.