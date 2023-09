Un pipeline de déploiement fait référence au processus et à l'infrastructure technologique dans lesquels les modifications de code d'une application sont déplacées de l'environnement de développement vers l'environnement de production. Dans le contexte du développement de logiciels, le pipeline de déploiement facilite l'automatisation et la gestion des tâches liées à la création, au test et au déploiement d'applications logicielles. Cela garantit un moyen cohérent, fiable et efficace de fournir des mises à jour et des améliorations logicielles aux utilisateurs finaux. Souvent utilisé en conjonction avec des méthodologies d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD), un pipeline de déploiement vise à minimiser les risques, les erreurs humaines et les temps d'arrêt tout en maximisant la qualité du code et la vitesse de publication.

Un pipeline de déploiement bien structuré intègre plusieurs étapes pour permettre une progression transparente du développement du code à la production. Ces étapes peuvent inclure le développement de code, le contrôle de version, la création et la compilation, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests système, les tests d'acceptation et le déploiement en production. Un aspect clé d’un pipeline de déploiement est l’accent mis sur l’automatisation. En automatisant les tâches, les développeurs peuvent consacrer plus de temps aux nouvelles fonctionnalités et améliorations, et moins de temps aux processus manuels et aux erreurs potentielles.

Par exemple, la plate-forme no-code AppMaster automatise le processus de développement et de déploiement d'applications en générant le code source pour les applications backend, Web et mobiles, en compilant les applications, en exécutant des tests, en regroupant les applications dans des conteneurs Docker et en les déployant dans le cloud. À chaque changement dans le modèle d'application, la plateforme génère un nouvel ensemble d'applications dans un délai de 30 secondes, garantissant une itération et un développement rapides sans dette technique. Cela élimine également les problèmes de compatibilité ou de dépendances obsolètes, car les applications sont générées à partir de zéro à chaque fois.

Un bon exemple des avantages d'un pipeline de déploiement vient des recherches menées par Puppet et DORA (DevOps Research and Assessment) dans leurs rapports State of DevOps. Ils ont identifié que les organisations très performantes intégrant des pipelines de déploiement connaissaient des déploiements de logiciels 46 fois plus fréquents et des délais de modification 440 fois plus rapides que les organisations moins performantes. De plus, ces entreprises très performantes ont pu se remettre des pannes 96 fois plus rapidement et ont eu un taux d'échec des modifications 5 fois inférieur à celui des organisations ne disposant pas d'une mise en œuvre efficace d'un pipeline de déploiement.

De plus, les pipelines de déploiement peuvent aider à éliminer les « facteurs humains », tels que les procédures incohérentes, les erreurs manuelles et les biais, qui peuvent entraîner des retards et des coûts supplémentaires dans le cycle de développement logiciel. En conséquence, l'automatisation fournie par les pipelines de déploiement peut conduire à des économies significatives en réduisant le besoin de ressources dédiées, telles que les administrateurs de serveur et les équipes d'assurance qualité dédiées.

Les pipelines de déploiement peuvent être construits de différentes manières, en fonction de l'infrastructure de l'organisation, de la pile technologique préférée et des ressources disponibles. De nombreux outils et plates-formes populaires peuvent être intégrés dans un pipeline de déploiement, notamment des systèmes de contrôle de version tels que Git, des systèmes de build tels que Jenkins et Travis CI, des plates-formes de conteneurisation comme Docker et des fournisseurs de cloud tels qu'AWS et Azure. De plus, les organisations peuvent déployer des pipelines personnalisés adaptés à leurs exigences et contraintes spécifiques, offrant ainsi une flexibilité et un contrôle supplémentaires sur le processus de déploiement.

À mesure que les pratiques de développement logiciel continuent d’évoluer, les pipelines de déploiement deviendront probablement encore plus critiques et omniprésents au sein du secteur. Les technologies et tendances à venir, telles que l'architecture des microservices, l'informatique sans serveur et l'orchestration des conteneurs, mettront davantage en évidence l'importance de pipelines de déploiement efficaces pour garantir une livraison, une évolutivité et une résilience transparentes des applications.

En conclusion, les pipelines de déploiement représentent un élément crucial dans le cycle de vie moderne du développement logiciel, permettant aux organisations de rationaliser leurs processus de développement, de test et de déploiement en automatisant les tâches cruciales et en minimisant l'intervention humaine. En tirant parti des pipelines de déploiement, les entreprises peuvent obtenir des cycles de publication plus rapides, une innovation accrue, des coûts réduits et une infrastructure plus élastique et évolutive, offrant ainsi une expérience supérieure à leurs clients. Dans le cadre de la stratégie DevOps globale d'une organisation, la mise en œuvre d'un pipeline de déploiement robuste est devenue un facteur clé pour maintenir un avantage concurrentiel dans le paysage logiciel actuel en évolution rapide.