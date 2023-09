Dans le contexte du contrôle de source et du contrôle de versions, « Récupérer » fait référence au processus de récupération des mises à jour et des modifications à partir d'un référentiel distant, tout en préservant les modifications et l'historique locaux. Ce processus facilite la collaboration entre plusieurs développeurs travaillant sur un projet partagé, leur permettant de mettre à jour de manière transparente leurs copies de travail locales avec de nouveaux commits, branches et balises ajoutées au référentiel distant.

Avec les progrès continus dans les pratiques de développement de logiciels, les systèmes de contrôle de version sont devenus des outils inestimables, aidant les développeurs à gérer le cycle de vie de leur code source. L'un des systèmes de contrôle de version les plus utilisés, Git, prend en charge divers mécanismes de récupération. La récupération permet aux développeurs d'accéder aux mises à jour récentes à partir de référentiels distants sans affecter leur copie de travail locale ni les obliger à fusionner immédiatement les nouvelles modifications. Cette capacité est particulièrement importante lorsque vous travaillez avec des plateformes de développement logiciel comme AppMaster.

AppMaster, une plateforme no-code, facilite la création d'applications backend, Web et mobiles. Dans le cadre de ses fonctionnalités de base, la plateforme génère automatiquement du code source et compile des applications basées sur les plans de conception de l'utilisateur. La combinaison de la puissance d' AppMaster avec des outils de contrôle de version robustes tels que Git permet aux équipes de développement de logiciels de gérer efficacement des projets complexes et de maintenir des bases de code de haute qualité.

Lors de l'exécution d'une opération Fetch, les tâches suivantes sont effectuées :

Les branches, balises et commits distants sont téléchargés dans le référentiel local.

Les branches de suivi locales sont mises à jour pour refléter le dernier état de leurs branches distantes correspondantes.

Les validations et modifications locales restent intactes, permettant aux développeurs de réviser et de fusionner les modifications entrantes à leur discrétion.

La commande Fetch ne fusionne pas automatiquement les nouvelles modifications, ce qui donne aux développeurs suffisamment de temps et de flexibilité pour analyser et comprendre l'impact des mises à jour entrantes. Dans les scénarios où plusieurs membres de l'équipe travaillent simultanément sur un projet, la récupération des mises à jour à partir du référentiel distant leur permet de détecter et de résoudre les conflits de manière proactive, atténuant ainsi les risques associés au développement parallèle.

Considérez l'exemple suivant illustrant l'opération Fetch. Trois développeurs, Alice, Bob et Carol, travaillent sur un référentiel Git partagé. Alice crée une nouvelle branche de fonctionnalités et pousse son ensemble initial de commits. Bob synchronise son référentiel local en récupérant les dernières modifications et crée une nouvelle branche locale pour suivre la branche distante d'Alice. Pendant ce temps, Carol travaille également sur une fonctionnalité distincte et elle transfère son ensemble de modifications vers une autre branche.

À ce stade, Alice et Bob doivent récupérer les modifications proposées par Carol pour maintenir leurs copies de travail locales à jour. La récupération des mises à jour n'affectera pas leurs branches locales et ne les forcera pas à fusionner avec les modifications de Carol. Une fois qu'ils ont examiné le code entrant et déterminé que la fusion est sûre, ils peuvent procéder à la fusion des nouvelles mises à jour dans leurs branches locales.

En résumé, Fetch est une opération cruciale dans le domaine du contrôle de code source et du versioning, en particulier lorsque vous travaillez avec des équipes distribuées et des projets à grande échelle. En tirant parti des mécanismes Fetch, les développeurs peuvent conserver des copies de travail synchronisées et précises des bases de code, garantir une collaboration transparente entre les membres de l'équipe et atténuer les conflits potentiels et les défis d'intégration. Lorsque vous utilisez une puissante plate no-code comme AppMaster, la combinaison de pratiques modernes de contrôle de version, notamment Fetch, peut rationaliser les processus de développement de logiciels et permettre aux équipes de fournir des applications robustes avec une meilleure efficacité et rentabilité.