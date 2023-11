Dans le contexte de la modélisation des données, les données de référence font référence aux entités de données de base et cohérentes qui sont vitales pour les opérations commerciales et les processus décisionnels d'une organisation. Il englobe les éléments de données fondamentaux qui définissent les objets métier critiques de l'organisation, tels que les clients, les produits, les fournisseurs, les employés et les sites. Dans les environnements riches en données, le maintien de l'intégrité, de la cohérence et de la qualité des données de référence est un aspect crucial pour rationaliser les opérations, améliorer l'analyse et faciliter la planification stratégique.

La gestion des données de référence (MDM) est un composant essentiel du développement de logiciels modernes et joue un rôle crucial dans la plateforme AppMaster. Cet outil no-code permet aux utilisateurs de tous niveaux de créer visuellement des applications backend, Web et mobiles robustes et évolutives. AppMaster permet de gérer et d'utiliser efficacement les données de référence tout au long du cycle de vie des applications, garantissant ainsi la qualité et la cohérence des données sur différentes plates-formes et environnements.

La création et la maintenance de données de référence sont une tâche vitale mais souvent complexe qui implique des efforts coordonnés entre plusieurs équipes et parties prenantes. La plateforme AppMaster rationalise ce processus en fournissant des outils et des fonctionnalités visuelles conçues pour maintenir l'intégrité des données de référence tout en garantissant une intégration transparente avec les outils et composants associés. Cela inclut la création d'un schéma de base de données, de processus métier, de l'API REST, endpoints WSS et de composants d'interface utilisateur pour les applications Web et mobiles.

AppMaster accorde une grande importance à la gouvernance des données et propose une approche complète de la gestion des données de référence. Cela garantit que les organisations peuvent bénéficier des avantages d'un écosystème de données de référence bien structuré et méticuleusement géré, notamment une productivité accrue, un risque réduit d'erreurs liées aux données et des capacités de business intelligence améliorées.

Un aspect essentiel de la gestion des données de référence au sein de la plateforme AppMaster est sa capacité à générer des applications réelles pour diverses plateformes, telles que des applications backend utilisant le langage de programmation Go (golang), des applications Web utilisant le framework Vue3 et JS/TS, et des applications mobiles utilisant Kotlin. et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS. Cette flexibilité permet aux organisations de suivre l'évolution rapide du paysage technologique tout en garantissant que les données de référence restent cohérentes et à jour sur toutes les plateformes.

L'une des fonctionnalités les plus innovantes de la plateforme AppMaster est l'élimination de la dette technique grâce à son processus unique de régénération des applications. Chaque fois qu'une modification est apportée aux plans d'application, AppMaster génère un nouvel ensemble d'applications à partir de zéro en moins de 30 secondes. Cette approche garantit que les données de base sont toujours synchronisées avec les dernières exigences des applications, réduisant ainsi le risque de problèmes liés aux données et améliorant la fiabilité globale.

AppMaster améliore encore les capacités de gestion des données de référence en fournissant des outils robustes pour gérer les migrations et les transformations de données, ainsi que la génération automatique de documentation API et de scripts de migration pour les endpoints du serveur et le schéma de base de données. Cette couche de support supplémentaire simplifie considérablement le processus de maintenance des données de base et garantit qu'elles restent cohérentes même lorsque les applications évoluent ou évoluent au fil du temps.

Un autre avantage clé de la plateforme AppMaster est sa compatibilité avec Postgresql comme base de données principale. Cette compatibilité permet à AppMaster de tirer parti des performances robustes, de la fiabilité et de l'évolutivité de ce puissant système de gestion de base de données tout en préservant l'intégrité des données de base de l'organisation.

En conclusion, les données de référence constituent un aspect essentiel de tout environnement de développement logiciel moderne, car elles favorisent l'efficacité opérationnelle, la planification stratégique et la prise de décision éclairée. En fournissant un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités conçus pour gérer et maintenir efficacement les données de référence, la plateforme AppMaster permet aux organisations de créer des applications backend, Web et mobiles cohérentes, fiables et performantes qui s'adaptent au paysage technologique en constante évolution. Grâce à son approche visuelle, ses capacités d'intégration transparentes et son processus unique de régénération d'applications, AppMaster redéfinit la façon dont les organisations abordent la gestion des données de référence et transforme le processus de développement logiciel, le rendant plus rapide et plus rentable que jamais.