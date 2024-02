Gestion des documents sans code

La gestion de documents No-Code est une approche complète pour créer, maintenir, organiser, stocker et accéder aux fichiers et documents électroniques d'une organisation sans avoir besoin de compétences en programmation ou d'assistance professionnelle de la part des développeurs de logiciels. La gestion de documents No-Code exploite la puissance des plates no-code, comme AppMaster, pour permettre aux utilisateurs techniques et non techniques de rationaliser et d'automatiser les processus de gestion de documents, permettant ainsi de gérer et de coordonner efficacement de grands volumes d'informations.

Alors que les entreprises dépendent de plus en plus des données numériques, le besoin de systèmes de gestion documentaire efficaces augmente rapidement. Selon des études, les employés passent en moyenne 1,8 heure par jour à rechercher et collecter des informations, ce qui diminue considérablement la productivité. No-Code Document Management résout ce problème en fournissant un environnement permettant de concevoir et de développer des solutions de gestion de documents personnalisées sans avoir besoin de langages de programmation traditionnels ni de compétences approfondies en codage. En conséquence, les organisations sont en mesure d’accélérer jusqu’à 10 fois le processus de création de systèmes de gestion de documents, rendant ainsi ces systèmes plus rentables.

Les plateformes de gestion de documents No-Code comme AppMaster offrent une variété de fonctionnalités qui prennent en charge le cycle de vie complet des documents, notamment :

Création de documents : grâce à la fonctionnalité drag and drop , les utilisateurs peuvent facilement concevoir et créer des formulaires, des modèles et des documents adaptés aux flux de travail et aux besoins professionnels spécifiques.

grâce à la fonctionnalité , les utilisateurs peuvent facilement concevoir et créer des formulaires, des modèles et des documents adaptés aux flux de travail et aux besoins professionnels spécifiques. Capture et indexation de documents : les outils intégrés permettent aux utilisateurs de capturer et d'indexer des documents provenant de plusieurs sources, telles que des scanners, des pièces jointes à des e-mails et des systèmes de fichiers électroniques.

les outils intégrés permettent aux utilisateurs de capturer et d'indexer des documents provenant de plusieurs sources, telles que des scanners, des pièces jointes à des e-mails et des systèmes de fichiers électroniques. Stockage et organisation des documents : grâce à des structures de dossiers flexibles et au balisage des métadonnées, les utilisateurs peuvent créer des référentiels sécurisés et organisés pour stocker les documents numériques et les rendre facilement accessibles aux utilisateurs autorisés.

grâce à des structures de dossiers flexibles et au balisage des métadonnées, les utilisateurs peuvent créer des référentiels sécurisés et organisés pour stocker les documents numériques et les rendre facilement accessibles aux utilisateurs autorisés. Contrôle de version : des systèmes peuvent être configurés pour suivre automatiquement les modifications et conserver plusieurs versions des documents, garantissant que les informations les plus à jour sont toujours accessibles, tout en préservant l'historique des modifications.

des systèmes peuvent être configurés pour suivre automatiquement les modifications et conserver plusieurs versions des documents, garantissant que les informations les plus à jour sont toujours accessibles, tout en préservant l'historique des modifications. Contrôle d'accès et sécurité : les plates No-Code fournissent généralement une infrastructure de sécurité robuste, garantissant que les documents sensibles sont protégés contre tout accès non autorisé et toute falsification, tout en permettant également aux utilisateurs autorisés d'accéder et de collaborer sur les documents selon leurs besoins.

les plates fournissent généralement une infrastructure de sécurité robuste, garantissant que les documents sensibles sont protégés contre tout accès non autorisé et toute falsification, tout en permettant également aux utilisateurs autorisés d'accéder et de collaborer sur les documents selon leurs besoins. Automatisation des flux de travail : les utilisateurs peuvent concevoir et mettre en œuvre des flux de travail et des processus de documents personnalisés, en automatisant des tâches telles que le routage, l'approbation et le suivi des documents.

les utilisateurs peuvent concevoir et mettre en œuvre des flux de travail et des processus de documents personnalisés, en automatisant des tâches telles que le routage, l'approbation et le suivi des documents. Capacités d'intégration : les systèmes de gestion de documents No-Code peuvent facilement être intégrés aux applications et systèmes commerciaux existants, tels que les systèmes CRM, ERP et financiers, permettant un partage transparent des données et réduisant le besoin de saisie manuelle des données.

les systèmes de gestion de documents peuvent facilement être intégrés aux applications et systèmes commerciaux existants, tels que les systèmes CRM, ERP et financiers, permettant un partage transparent des données et réduisant le besoin de saisie manuelle des données. Accès mobile : de nombreuses solutions de gestion de documents No-Code incluent des applications mobiles natives, permettant aux utilisateurs d'accéder et de gérer des documents depuis leurs smartphones et tablettes.

Les plates No-Code ont un large éventail d'applications dans divers secteurs, tels que les soins de santé, le droit, la finance, les ressources humaines et bien d'autres encore. En utilisant des outils no-code pour créer des solutions de gestion documentaire sur mesure, ces secteurs peuvent améliorer leur efficacité et leur productivité, tout en garantissant la conformité réglementaire et en réduisant le risque de perte de données.

Par exemple, un établissement de santé peut utiliser un système de gestion de documents No-Code pour créer un référentiel sécurisé et centralisé des dossiers des patients, améliorant ainsi la coordination des soins et réduisant le risque d'erreurs dues à des informations incomplètes ou obsolètes. De même, un cabinet juridique peut concevoir une solution de gestion documentaire personnalisée pour gérer les dossiers, les contrats et autres documents juridiques, rationalisant ainsi ses processus internes et garantissant une collaboration efficace entre les membres de l'équipe.

En conclusion, la gestion documentaire No-Code offre aux organisations un moyen flexible, rentable et efficace de gérer leurs besoins croissants en matière de gestion d'informations et de documents. En tirant parti de la puissance des plates no-code comme AppMaster, les entreprises peuvent créer des solutions de gestion de documents personnalisées spécifiquement adaptées à leurs besoins, réduisant ainsi le temps et les ressources nécessaires au développement et garantissant que les données commerciales critiques sont protégées, organisées et facilement accessibles. les bonnes personnes quand cela est nécessaire.