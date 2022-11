Nell'epoca che stiamo vivendo, i dati sono il nuovo oro. Il vero tesoro che le aziende possiedono è ora rappresentato dai dati. La quantità di dati in possesso di un'azienda o di un'organizzazione e il modo in cui può utilizzarli fanno la differenza per il suo successo. Perché oggi le decisioni, il marketing, lo sviluppo, la crescita, la gestione dei clienti e le vendite si basano sui dati. La grande sfida per le aziende oggi è gestire questa enorme quantità di dati, ed è per questo che ci imbattiamo più spesso nella normalizzazione dei dati. Ma cos'è la normalizzazione dei dati? Perché ne abbiamo bisogno? E quali sono i suoi vantaggi? In questo articolo risponderemo a tutte queste domande e ad altre ancora.

Che cos'è la normalizzazione dei dati?

La normalizzazione dei dati, o normalizzazione del database, è un processo di organizzazione e strutturazione di un database per ridurre la ridondanza dei dati. In parole povere, il processo di normalizzazione dei database è un modo per assicurarsi che ogni campo e record sia organizzato in modo logico, in modo da evitare non solo la ridondanza, ma anche di rendere più efficiente l'uso di qualsiasi database relazionale: si evitano errori nell'inserimento dei dati, cancellazioni accidentali e si facilita il processo di aggiornamento dei dati. Capire la normalizzazione dei dati è molto semplice, ma il processo è più complesso di quanto sembri. La normalizzazione dei dati obbedisce a regole specifiche che stabiliscono come deve essere organizzato il database.

Vantaggi della normalizzazione dei dati

Sia che si utilizzino database relazionali, CRM piattaforme, analisi dei dati o vi occupate in qualche modo dello sviluppo di applicazioni, avrete bisogno della normalizzazione dei dati. Potreste pensare che la normalizzazione dei database possa comportare un aggravio di lavoro per voi e per il vostro team, ma una volta che ne conoscerete i vantaggi, cambierete idea. Quali sono i vantaggi della normalizzazione dei dati?

Riduce le dimensioni del database

Quando si hanno dati che si ripetono all'interno del database, è necessario molto spazio per memorizzarli, ma è un vero e proprio spreco. La normalizzazione dei dati porta a una riduzione dello spazio di archiviazione del database e ciò significa, come è noto, un risparmio di risorse e di denaro.

Semplificare le query

Cercare informazioni in un database ben organizzato è sempre più facile che fare lo stesso in un luogo disordinato, sia che lo si faccia manualmente sia che si utilizzi uno strumento digitale automatizzato.

Facilitazione della manutenzione

La normalizzazione del database previene i problemi e facilita la manutenzione del database. Anche in questo caso, si evita di sprecare risorse e denaro.

Miglioramento delle prestazioni

Come forse già sapete, i database sono alla base del funzionamento di ogni applicazione o software in generale. La normalizzazione dei database velocizza il processo di recupero dei dati, migliorando di conseguenza le prestazioni dell'applicazione.

Chi ha bisogno della normalizzazione dei dati?

Chiunque abbia a che fare con dati e database per qualsiasi scopo ha bisogno della normalizzazione dei dati. Non ha senso avere un database ridondante e mal organizzato. Tuttavia, ci sono alcune aree in cui la normalizzazione dei dati è particolarmente importante:

analisi dei dati : se dovete estrarre informazioni utili da più database, dovete normalizzarli.

: se dovete estrarre informazioni utili da più database, dovete normalizzarli. sviluppo software : la normalizzazione dei dati fa un'enorme differenza nell'ottimizzazione delle prestazioni di qualsiasi applicazione. Diventa estremamente importante quando gli sviluppatori devono integrare nel loro processo di sviluppo i dati provenienti da applicazioni software as a service.

: la normalizzazione dei dati fa un'enorme differenza nell'ottimizzazione delle prestazioni di qualsiasi applicazione. Diventa estremamente importante quando gli sviluppatori devono integrare nel loro processo di sviluppo i dati provenienti da applicazioni software as a service. l'azienda : ogni azienda ha bisogno di raccogliere dati e di utilizzarli per prendere decisioni, far crescere l'azienda stessa, disegnare la propria strategia di marketing e altro ancora.

: ogni azienda ha bisogno di raccogliere dati e di utilizzarli per prendere decisioni, far crescere l'azienda stessa, disegnare la propria strategia di marketing e altro ancora. professionisti: chiunque abbia un lavoro indipendente ha bisogno di organizzare i propri clienti, le proprie informazioni, il proprio catalogo di servizi/prodotti e altro ancora. In altre parole, hanno bisogno di database e di normalizzazione dei dati.

Come funziona la normalizzazione dei dati

Finora abbiamo parlato della normalizzazione dei dati come di un concetto teorico. Tuttavia, quando ci siamo addentrati nei suoi aspetti più pratici, abbiamo scoperto che si tratta di un processo fatto di standard e regole specifiche che dovete conoscere se volete ottimizzare i vostri database e sfruttare tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato sopra.

Di base, la normalizzazione dei dati consiste nel definire degli standard per tutti i dati inseriti nei database. Ad esempio, se abbiamo un database di clienti con i loro numeri di telefono e indirizzi, i nostri standard potrebbero essere i seguenti:

Tutti i nomi sono scritti in questa forma: Dursley, Vernon.

Tutti i numeri di telefono sono scritti in questa forma: 530-000-0000.

Tutti gli indirizzi sono scritti in questa forma: 4, Private Drive, San Francisco.

Tuttavia, alcuni standard sono condivisi da tutti coloro che hanno a che fare con i database, ovunque si trovino e qualunque sia il lavoro che stanno svolgendo. Esistono alcune regole raggruppate in livelli chiamati forme normali. Sono organizzate in modo che ogni forma normale si basi sulla precedente; in altre parole, è possibile applicare la seconda forma normale solo se si è già applicata la prima.

Sono state standardizzate diverse forme normali, ma le più comuni e le più importanti da conoscere sono le prime tre. Oltre alle forme normali, tuttavia, ci sono altre regole generali da rispettare. Ad esempio, le tabelle di un database devono contenere una chiave primaria. I valori delle chiavi primarie distinguono ogni riga e associano a ogni record un ID univoco. Pertanto, prima di passare alla prima forma normale, assicuratevi che il vostro database, o la vostra tabella, abbia un campo chiave primaria.

Prima forma normale (1NF)

La prima forma normale stabilisce che ogni campo del database deve memorizzare un solo valore e che un database non deve avere due campi che memorizzano informazioni simili. Chiariamo meglio il concetto con un esempio. Questo è un database che memorizza informazioni sui corsi e sui professori che li insegnano.

ID professore Nome del professore Corsi P001 Gregor Mitchell Letteratura Scrittura creativa

P002 Angela McGall Fisica

Questo database viola la prima forma normale in due modi:

Ci sono due valori in un campo, poiché il professor Mitchell insegna in due corsi;

Ci sono due campi che memorizzano informazioni simili: ID professore e Nome professore forniscono entrambi informazioni sull'identità del professore.

Per normalizzare il nostro database, dobbiamo dividerlo in due:

Il primo conterrebbe le informazioni relative all'identità dei professori e comprenderebbe due campi, ID professore e Nome professore.

Il secondo avrebbe due campi: uno per i corsi e uno per l'ID professore corrispondente al professore che insegna quel corso.

Ora, abbiamo due database, dove il primo ha una relazione uno-a-molti con il secondo. Le due tabelle sono unite da una chiave esterna, cioè il campo ID professore.

Seconda forma normale (2NF)

La seconda forma normale mira a ridurre la ridondanza, assicurando che ogni campo memorizzi informazioni che ci dicono qualcosa sulla chiave primaria. In altre parole:

Ogni database deve avere una sola chiave primaria

Tutte le chiavi non primarie devono dipendere completamente dalla chiave primaria.

Questi due principi assicurano che ogni database memorizzi informazioni coerenti sullo stesso argomento contenuto nella chiave primaria. Ancora una volta, aiutiamo la nostra comprensione con un esempio.

Abbiamo un database con il nome del professore e il dipartimento che si presenta come segue:

Nome del professore Data di nascita Dipartimento Harry Grey Luglio, 1 Letteratura Victoria White 19 settembre Letteratura Paul Saul Marzo, 1 Letteratura James Smith giugno, 5 Scienza

Il database di cui sopra segue la prima forma normale perché ogni campo contiene una sola informazione e i campi forniscono tutti informazioni diverse. Tuttavia, non rispetta la seconda forma normale perché, mentre il campo Compleanno dipende completamente dal loro nome, il Dipartimento a cui appartengono non dipende dal loro compleanno.

Per normalizzare questo database, ancora una volta, dobbiamo dividerlo in due:

Un database Professor Birthday che include due campi: Nome del professore e data di nascita

Un database del Dipartimento del professore che include due campi: Nome del professore e Dipartimento

Terza forma normale (3NF)

Un database rispetta la terza forma normale quando non ha alcuna dipendenza transitiva. Che cos'è una dipendenza transitiva? Si ha una dipendenza transitiva quando la colonna B del database dipende dalla colonna A, che dipende dalla chiave primaria. Per normalizzare un database secondo la terza forma normale, è necessario rimuovere la colonna B, che non dipende direttamente dalla chiave primaria, e memorizzare tali informazioni in un secondo database con una propria chiave primaria.

Facciamo un altro esempio. Abbiamo questo database degli ordini:

ID ordine Data dell'ordine ID cliente Codice postale del cliente D001 01/3/2022 C001 97438 D002 06/15/2022 C002 08638

Questo database non rispetta la terza forma normale perché abbiamo una chiave primaria, l'ID ordine. La data dell'ordine e l'ID cliente dipendono completamente da questa, ma il codice postale del cliente dipende dall'ID cliente, che non è la chiave primaria. Come abbiamo detto, per normalizzare questo database secondo la terza forma normale dobbiamo creare un secondo database Codice postale cliente che associa ogni ID cliente al suo Codice postale cliente.

Cosa sono le chiavi SQL?

La normalizzazione dei dati diventa, ovviamente, molto importante quando si ha a che fare con un database SQL. SQL è il linguaggio standard per i sistemi di database relazionali, utilizzato da qualsiasi computer per memorizzare, manipolare e recuperare dati da un database relazionale. SQL chiavi sono gli attributi (possono essere singoli o multipli) utilizzati per ottenere dati da un database o da una tabella. Vengono inoltre utilizzate per creare relazioni tra diversi database.

Esistono i tipi più importanti di chiavi SQL:

Superchiave : la superchiave è una combinazione di una o più colonne di una tabella che identifica in modo univoco una riga della tabella.

: la superchiave è una combinazione di una o più colonne di una tabella che identifica in modo univoco una riga della tabella. Chiave esterna : è importante quando si hanno due database correlati. Nell'esempio che abbiamo fatto per la seconda forma normale, avevamo due database normalizzati che "condividevano" il campo ID professore. L'ID professore è la chiave esterna e serve a informare i database che sono collegati.

: è importante quando si hanno due database correlati. Nell'esempio che abbiamo fatto per la seconda forma normale, avevamo due database normalizzati che "condividevano" il campo ID professore. L'ID professore è la chiave esterna e serve a informare i database che sono collegati. Chiave primaria: è un tipo di chiave SQL . Come abbiamo detto, secondo la prima forma normale, non ci può essere più di una chiave primaria per tabella e tutti i campi devono dipendere direttamente e completamente da essa.

Conclusione

In questo articolo abbiamo discusso l'importanza della normalizzazione dei dati. Come abbiamo detto, può sembrare un processo che rallenta il flusso di lavoro e lo rende più complesso, ma i vantaggi sono tali da valere il lavoro aggiuntivo.

La normalizzazione dei dati è anche un esempio di come la gestione dei database possa diventare estremamente complessa. Per questo motivo, è importante affidarsi a strumenti in grado di semplificare il più possibile il lavoro. A questo proposito, vale la pena di consigliare no-code AppMaster s, che permette di creare applicazioni e gestire i loro database senza scrivere alcun codice. Forse dovrete ancora imparare le regole di normalizzazione dei dati, ma applicarle diventerà molto più semplice!